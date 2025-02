Richtig. Man kann von einem Kulturwandel der Wahl sprechen. Wir haben auf der einen Seite eine Veränderung der Wahlgewohnheiten, einen Rückzug ins Private, das betrifft vor allem die Mittelschicht. Früher musste man den Antrag auf Briefwahl noch gesondert begründen; das hat der Gesetzgeber 2008 abgeschafft, um die Wahlbeteiligung zu erhöhen. Auf der anderen Seite sehen wir in der Tat ein verändertes Freizeit- und auch Arbeitsverhalten. Das führt dazu, dass wir von der Briefwahl nicht mehr wegkommen. Wir gehen inzwischen immer stärker in Richtung 50 Prozent Briefwahlbeteiligung.

In anderen Ländern, etwa der Schweiz, Frankreich und vor allem in den baltischen Staaten, ist das e-Voting längst Realität, also die digitale Stimmabgabe. Warum nicht in Deutschland?