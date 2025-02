CDU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz auf Wahlkampftour in Halle/Saale: Überzeugt er die t-online-Hörer? (Quelle: dts Nachrichtenagentur/imago-images-bilder)

Migration, Wirtschaft, AfD – selten war ein Wahlkampf so angespannt wie dieser. Zwei t-online-Hörer aus West- und Ostdeutschland debattieren, was sich ändern muss. Ist eine harte Migrationspolitik notwendig oder fehlen dem Land dann die Fachkräfte? Und übersehen die Politiker die echten Probleme?

Uneinig sind sich die beiden vor allem in einer Frage: Sollte mit der AfD gesprochen werden – oder ist das eine Bedrohung für die Demokratie? Was die beiden von der neuen Regierung fordern und welche Themen ihrer Ansicht nach unter den Tisch fallen, hören Sie in der Podcastfolge.