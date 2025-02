"Speed-Dating" ohne CDU-Kanzlerkandidaten Das ist der wahre Grund für Merz' Absage bei ProSiebenSat.1

Von t-online , pmi 19.02.2025 - 19:19 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Friedrich Merz: Der CDU-Chef kommt nicht zum letzten "Quadrell", das am Abend vor der Wahl bei ProSiebenSat.1 gesendet wird. (Quelle: Wolfgang Rattay/reuters)

Es sollte das letzte große Aufeinandertreffen der Kanzlerkandidaten vor der Bundestagswahl am Sonntag werden. So hatte ProSiebenSat.1 wenigstens gehofft. Doch das geplante "Quadrell" am Vorabend der Wahl wird nur ein "Triell": CDU-Chef Friedrich Merz hat abgesagt.

Die letzte große Bühne vor dem Urnengang war schon bereit, das Format stand fest und die Moderation war durchaus prominent. Doch das "Bürger-Speed-Dating" am Samstagabend zur besten Sendezeit findet ohne den erklärten Favoriten auf den Einzug ins Kanzleramt statt: Friedrich Merz hat dem Unterföhringer Senderverbund abgesagt. Keine Zeit, heißt es sinngemäß aus dem Konrad-Adenauer-Haus.

"Leider war es Friedrich Merz aus terminlichen Gründen nicht möglich, der Einladung zu folgen", so ein CDU-Sprecher auf Anfrage von t-online: "Die sehr große Zahl der Anfragen an den Parteivorsitzenden übersteigen dessen tatsächliche terminliche Möglichkeiten um ein Vielfaches."

Geplant hatte ProSiebenSat.1, sowohl Merz als auch die Kanzlerkandidaten von SPD, AfD und Grünen, Olaf Scholz, Alice Weidel und Robert Habeck in dreiminütige "Speed-Dates" mit Bürgerinnen und Bürgern zu schicken. Die Fragesteller sollen in diesem Zeitfenster die Möglichkeit bekommen, ihre ganz persönlichen Fragen an die Kandidaten zu richten – moderiert von Sender-Aushängeschild Linda Zervakis und Paul Ronzheimer, Reporter, Podcaster und eigentlich stellvertretender Chefredakteur der "Bild"-Zeitung.