Was im Wahllokal und der Wahlkabine erlaubt ist – und was nicht

Bei der Stimmabgabe für die Bundestagswahl gibt es einiges zu beachten, auch bei den Verhaltensregeln im Wahllokal und in der Wahlkabine. Welche genau das sind, erfahren Sie hier.

Am Sonntag sind knapp 60 Millionen Deutsche aufgerufen, ihre Stimme für das Ergebnis bei der Bundestagswahl 2025 abzugeben. Wer seinen ausgefüllten Wahlzettel noch nicht per Briefwahl versandt hat, sollte zunächst herausfinden, welches Wahllokal zuständig ist. Diese Information steht in der Wahlbenachrichtigung.