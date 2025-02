AfD-Chefin Alice Weidel forderte in der "Schlussrunde", Deutschland solle sich gar nicht mehr engagieren, nicht mit Waffenlieferungen und auch nicht mit finanziellen Hilfen. Wagenknecht warnte vor einem "wahnwitzigen Wettrüsten". Und Linke-Chef Jan van Aken sorgte für Aufsehen mit der These, Deutschlands Sicherheit wäre langfristig sicherer, wenn die Nato zerfiele.

Kreml: Stimmen "vollständig" mit Positionen von Trump überein

Trump hatte in der vergangenen Woche mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin telefoniert – der erste direkte Kontakt zwischen dem Weißen Haus und dem Kreml seit dem Beginn der russischen Invasion, der sich am Montag zum dritten Mal jährt. Im Anschluss kündigte der US-Präsident den "unverzüglichen" Beginn von Verhandlungen über die Zukunft der Ukraine an. Am Dienstag trafen sich dann in Riad Delegationen der USA und Russlands.