Die Polizei hat einen AfD-Sympathisanten aus einem Wahllokal geworfen. Stefan Weil verirrt sich ins falsche Wahllokal. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Wahllokale in Cottbus weiter von Stromausfall betroffen

16.14 Uhr: Teile von Cottbus sind am Wahlsonntag weiter von einem Stromausfall betroffen. Die Feuerwehr stellte sich auch darauf ein, in Wahllokalen für Beleuchtung zu sorgen. Eine Sprecherin der Stadtwerke Cottbus teilte mit, die Behebung der Störung soll voraussichtlich bis 17 Uhr dauern. Seit Samstagabend waren Stadtteile vom Stromausfall betroffen.

"Wir haben Decken rausgefahren und heiße Getränke", sagte der stellvertretende Kreiswahlleiter, Andreas Pohle, in Cottbus zur Versorgung der Wahllokale. Auch die Fernwärmeversorgung war durch die Störung betroffen, sodass Heizungen kalt blieben.

Betroffen sind vom Stromausfall laut Pohle vier Wahllokale in Teilen der Stadt. Der Ablauf der Wahl sei nicht beeinträchtigt, so die Stadt. Oberbürgermeister Tobias Schick (SPD) stehe auch im Kontakt mit der Feuerwehr.

Bundesweite Wahlbeteiligung bis 14 Uhr bei 52 Prozent

15.51 Uhr: Bei der Bundestagswahl zeichnet sich eine hohe Wahlbeteiligung ab. Bis 14 Uhr gaben 52 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab, wie die Bundeswahlleitung mitteilte. 2021 hatte der Wert zu dieser Zeit bei 36,5 Prozent gelegen.

Der große Unterschied geht zum Teil auf Briefwähler zurück. Unter anderem wegen der Corona-Pandemie hatten im September 2021 ungewöhnlich viele Menschen vorab per Brief ihre Stimme abgegeben. Dennoch ist die Wahlbeteiligung in diesem Jahr auch deutlich höher als 2017, als bis 14 Uhr gut 41 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme im Wahllokal abgegeben hatten.

Politische Botschaften vor Wahllokale in Leer gesprüht

15.47 Uhr: Unbekannte haben politische Botschaften vor zehn Wahllokale in Leer gesprüht. Die Inhalte richteten sich gegen mehrere Parteien, unter anderem gegen die CDU und die AfD.

Mitarbeitern der Stadt seien die Graffitis bereits am frühen Morgen vor der Öffnung der Lokale aufgefallen, sagte ein Sprecher der Stadt am Nachmittag. Sie seien zunächst abgedeckt und später entfernt worden. Die Stadt hat Strafanzeige erstattet. Zuvor hatte die "Ostfriesen-Zeitung" über die Vorfälle berichtet.

Schalke 04 spielt in einmaligem Wahl-Sondertrikot

15.31 Uhr: Die Spieler des FC Schalke 04 tragen am heutigen Spieltag ein besonderes Statement auf ihren Trikots. Statt des Logos ihres Hauptsponsors "Sun Minimeal" prangt die Aufforderung "Demokratie wählen!" auf der Brust. Darunter ist in kleineren Buchstaben "Gegen Rassismus und Ausgrenzung!" zu lesen.

Schalkes Vorstandsvorsitzender Matthias Tillmann betont die Bedeutung dieser Aktion: "Frei wählen zu können, ist ein großes Privileg, das wir in Deutschland genießen."

Hakenkreuze im Wahllokal

15.15 Uhr: Am Wahlmorgen entdeckte der Hausmeister eines Wahllokals in einer Schule in Rostock-Dierkow mehrere Graffitis mit Symbolen verfassungswidriger Organisationen. Polizeiführer Nils Tiede sagte der "BILD": "Vor allem Hakenkreuze und Parolen wie 'Fuck Antifa' wurden gesprüht. Der gesamte Eingangsbereich ist beschmiert. Es sind so viele Hakenkreuze, dass sie kaum zu zählen sind. Diese Graffitis müssen entfernt werden."

Kohl-Enkel wählt im Heimatort