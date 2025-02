Newsblog zur Bundestagswahl Richtungsentscheidung in Deutschland: Wahl beginnt in Kürze

Von t-online , FIN , KON , das Aktualisiert am 23.02.2025 - 07:06 Uhr Lesedauer: 7 Min.

Der Bundestag (Archivbild): Heute wird gewählt. (Quelle: Soeren Stache/dpa/dpa-bilder)

News folgen Artikel teilen

Deutschland wählt einen neuen Bundestag. In Kürze öffnen die Wahllokale. Es geht um die Zukunft des Landes – und die von Olaf Scholz und Friedrich Merz. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Loading... Embed

Es ist Wahltag: Ab 8 Uhr öffnen die Wahllokale

Nach einem kurzen, aber erbitterten Wahlkampf wird heute gewählt. Von 8 bis 18 Uhr haben rund 60 Millionen Wahlberechtigte die Möglichkeit, den neuen Bundestag zu bestimmen. Ab 18 Uhr gibt es erste Prognosen, wie die Bürgerinnen und Bürger abgestimmt haben. Im Newsblog können Sie alle wichtigen Entwicklungen verfolgen – heute, aber auch in den nächsten Tagen.

Hier finden Sie die wichtigsten Informationen zur Wahl.

Nach "Spinner"-Aussage: SPD-Chef nennt Merz "Mini-Trump"

Die Spitze der SPD wirft dem Unions-Kanzlerkandidaten Friedrich Merz vor, das Land zu spalten. Der CDU-Chef hatte auf einer Wahlveranstaltung gegen "linke Spinner" gewettert. SPD-Co-Vorsitzender Lars Klingbeil nannte ihn daraufhin einen "Mini-Trump". Hier lesen Sie mehr.

Deutscher Botschafter: Keine Wahlunterlagen erhalten

Der deutsche Botschafter in Großbritannien kann nicht an den Bundestagswahlen teilnehmen. Er habe keine Wahlunterlagen erhalten, schrieb er auf X. Hier lesen Sie mehr über den Vorgang.

Auch bei Niederlage: Scholz will im Bundestag bleiben

Ob Olaf Scholz weiter Bundeskanzler bleibt, ist höchst ungewiss. Der SPD-Politiker will seine Karriere aber selbst bei einer Niederlage nicht beenden. Mehr dazu lesen Sie hier.

Das sagt die letzte Umfrage vor der Wahl

Die letzte Umfrage vor der Bundestagswahl sagt einen klaren Sieger voraus. Darüber hinaus ist allerdings noch vieles unklar. Mehr dazu lesen Sie hier.

Im Wahlkreis 61: So möchte sie Olaf Scholz stoppen

In Olaf Scholz' Wahlkreis herrscht verkehrte Welt: Der Kanzler liegt in den Umfragen vorn, dicht gefolgt von der CDU-Kandidatin Tabea Gutschmidt. Obwohl sie dort vielen unbekannt ist, will sie beweisen, trotzdem gewinnen zu können. Nur wie? Mehr dazu lesen Sie hier.

Schweiz: Hunderte demonstrieren in Weidels Wohnort

Mehrere Hundert Menschen demonstrieren im Wohnort von Alice Weidel gegen Rechts. Dort erhalten die Demonstranten aber auch Gegenwind. Mehr dazu lesen Sie hier.

Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger: "Das trifft nicht die Mehrheitsmeinung"

In Bayern haben sich die Freien Wähler etabliert, sind zum zweiten Mal in Folge an einer Regierung beteiligt. Bundesweit mangelt es aber an Zustimmung – Parteichef Aiwanger hat dazu eine Theorie. Das Interview lesen Sie hier.

Söder spekuliert: Wird Weidel aus Moskau gesteuert?

CSU-Chef Markus Söder mutmaßt über eine Fremdsteuerung der AfD und ihrer Kanzlerkandidatin Alice Weidel aus Russland. "Ich weiß nicht wirklich, wer Frau Weidel ist. Da gibt es viele Ungeklärtheiten", sagt der bayerische Ministerpräsident beim Wahlkampfabschluss von CDU und CSU in München. An seine Zuhörer gerichtet stellt er die Frage, ob diese wirklich glaubten, "dass sie allein das Sagen hat. Wir wissen häufig gar nicht, wer was spendet, warum und wieso", betont er.