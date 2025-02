ARD tauscht Moderatorin für Wahlsendung aus

17.57 Uhr: Die ARD-Moderatorin Jessy Wellmer sollte am Sonntagabend gemeinsam mit Jörg Schönenborn und Markus Preiß durch die Wahlsendung zur Bundestagswahl führen, musste jedoch krankheitsbedingt absagen. Preiß gab den kurzfristigen Ausfall zu Beginn der Sendung bekannt. "Nicht einmal eine Stunde, dann wissen wir, wie Deutschland gewählt hat, wer künftig unser Land regieren könnte", sagte er in der ARD-Livesendung.

17.52 Uhr: Bei einer Panne sind in einem Wahllokal in Trier-Süd Stimmzettel mit Kandidaten aus Berlin-Pankow ausgegeben worden. Der Fehler sei erstmals um 11 Uhr einem Wähler im Wahllokal aufgefallen, sagte der Sprecher der Stadt Trier . Seitdem wurden alle Stimmzettel genau kontrolliert und keine falschen Stimmzettel mehr ausgegeben.

17.21 Uhr: In Köln hat Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos) eine 100 Jahre alte Wahlhelferin für ihren Einsatz geehrt. Die Politikerin besuchte Lydia Mörs-Plattes am frühen Nachmittag während der Bundestagswahl in einem Wahllokal in Köln-Godorf. "Das ist ja sagenhaft, was Sie hier für eine Leistung bringen. Sie sind ein richtiges Vorbild", sagte Reker. "Ich mache das gerne", entgegnete Mörs-Plattes, die nach Angaben eines Stadtsprechers schon häufig als Wahlhelferin tätig war.