Merz: Bisher noch kein Merkel-Glückwunsch zur Wahl

16.15 Uhr: Friedrich Merz hat als Wahlsieger bereits viele Gratulationen aus dem politischen Kosmos erhalten, darunter Zuschriften und Glückwünsche – unter anderem per Telefonat von etwa Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sowie dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu . Ein Name fehlt jedoch noch unter den Gratulanten: CDU-Kollegin und Altkanzlerin Angela Merkel hat sich Merz zufolge bisher noch nicht bei ihm gemeldet.

Auf einer Pressekonferenz sagte der CDU-Chef: "Also, ich habe bisher von Angela Merkel keine Glückwünsche erhalten." Er fügte hinzu: "Es kann sein, dass ich sie übersehen habe, weil ich ein paar Hundert SMS im Verlauf der letzten Nacht bekommen habe." Merkel hatte Merz zuletzt in dessen Wahlkampf öffentlich kritisiert und den Antrag über die Begrenzung der Migration im Bundestag, bei dem die CDU erstmals mit den Stimmen der AfD eine Mehrheit ermöglichte, als "falsch" bezeichnet.

Hier haben mehr als 80 Prozent gegen SPD und CDU gestimmt

15.44 Uhr : In einigen Wahlbezirken in Sachsen erhielten CDU und SPD zusammen weniger als ein Fünftel der Stimmen. Besonders miserabel war das Ergebnis im Wahlkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. Mehr dazu lesen Sie hier .

Nach Lindner tritt auch FDP-Generalsekretär Buschmann zurück

Umfrage-Institut wehrt sich gegen Wagenknecht

14.15 Uhr: Ein Sprecher des Wahlforschungsinstuts Forsa weist die Vorwürfe von Sahra Wagenknecht auf Nachfrage des Nachrichtenportals t-online zurück. "Sowohl bei den Werten für die FDP als auch das BSW hat Forsa vor der Wahl mehrfach darauf hingewiesen, dass beide Parteien aufgrund der statistischen Fehlerschwankungen durchaus noch in den Bundestag einziehen können", so der Sprecher.

Im Übrigen sei ihnen nicht bekannt, "dass seitens Sahra Wagenknecht ein ähnlicher Vorwurf gegen Institute erhoben wurde, die in ihrer letzten Umfrage vor Landtagswahlen 2024 deutlich höhere Werte für das BSW ausgewiesen hatten als das BSW bei der jeweiligen Wahl dann tatsächlich erhalten hat (wie z.B. Insa vor der Landtagswahl in Thüringen oder Sachsen)".

Was Lindner und Scholz in Zukunft verdienen

Jetzt äußert sich Merz zum Wahlsieg der Union

14.01 Uhr: Seine Botschaft an Donald Trump sei klar, sagt Merz auf Nachfrage einer Journalistin. Europa und die USA seien nicht nur in einem militärischen, sondern auch in einem politischen Bündnis. Man habe ein gemeinsames Verständnis von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Er hoffe, dieses Verständnis gemeinsam mit den USA weiterentwickeln zu können, so Merz.