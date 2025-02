Uniper zahlt Milliarden an Deutschland

Die FDP versucht, sich nach prominenten Rücktritten neu aufzustellen. Ein Wahlkreis in Berlin wird neu ausgezählt. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Strack-Zimmermann: "Die Frage stellt sich nicht."

Nach dem Scheitern der FDP bei der Bundestagswahl mahnt Marie-Agnes Strack-Zimmermann eine breitere thematische Aufstellung an. Auf die Frage, ob sie sich eine Kandidatur für den Parteivorsitz vorstellen könnte, sagt sie im "Morgenecho" auf WDR 5: "Die Frage stellt sich nicht." Die FDP sei ein Team und müsse jetzt zusammen über Ergebnis und Konsequenzen beraten, sich breiter aufstellen. Die Lage sei zu ernst, um die Dinge "einfach übers Knie zu brechen", betont die Europa-Abgeordnete und Verteidigungsexpertin.

Sie ergänzt: "Ich persönlich habe in Europa extrem viel zu tun." Die FDP-Politikerin leitet im Europaparlament den Verteidigungs- und Sicherheitsausschuss. "Ich kann Ihnen sagen, angesichts der brutalen Angriffe auf die Ukraine, angesichts eines Donald Trump, einer amerikanischen Regierung, die uns droht, den Rücken zuzudrehen oder es schon tut, haben wir enorme Herausforderungen, die ich auch als Parlamentarierin in dem Parlament mit bewältigen muss. Also langweilig wird's Marie-Agnes Strack-Zimmermann nicht."

Nouripour bei Grünen als Bundestags-Vize im Gespräch

Ex-Grünen-Chef Omid Nouripour ist nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur als einer von mehreren Anwärtern für den Posten des Bundestags-Vizepräsidenten im Gespräch. Derzeit hat ihn die Thüringer Abgeordnete und frühere Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt inne. Als mögliche Kandidatin gilt auch Britta Haßelmann für den Fall, dass Noch-Außenministerin Annalena Baerbock sie ablöst als Co-Fraktionschefin neben Katharina Dröge. Nach der Bundestagswahl ist bei den Grünen eine Reihe an Funktionen neu zu besetzen, darunter der Fraktionsvorstand sowie der Posten als Parlaments-Vize.

Hier hat die AfD ihr bundesweit schwächstes Ergebnis eingefahren

Im Wahlkreis Köln II gab es für die AfD nicht viel zu holen. Nirgends in Deutschland schnitt die Partei schlechter ab. Was die mögliche Gründe für die Schlappe in der Kölner Innenstadt sind, lesen Sie hier.

Merz will wohl umfassendes Mitspracherecht von Scholz

Umfrage: "Gehen die Leute mit Scheuklappen durch die Welt?"

Einen Tag nach Wahl werden die Ergebnisse diskutiert. Auch draußen auf der Straße. Vor allem das Abschneiden der AfD steht dabei im Mittelpunkt. Während die einen die AfD als zweitstärkste Kraft feiern, sind andere schockiert. t-online hat sich umgehört und Menschen auf dem Münchner Marienplatz gefragt, was sie von dem Wahlergebnis halten. Mehr erfahren Sie hier.

Neue Zählung in umkämpftem Berliner Bezirk

Einige Wahlbezirke in Tempelhof-Schöneberg werden wegen Unklarheiten neu ausgezählt. Das ist an sich nicht ungewöhnlich bei Wahlen. Dieser Fall in Berlin ist allerdings besonders., denn nur 61 von 186.814 abgegeben Erststimmen liegen hier zwischen dem Erstplazierten von den Grünen und dem Zweiten von der CDU. Mehr dazu lesen Sie hier.

Spitze von Union will weiteres Vorgehen am Dienstag besprechen

Die Union will nach Informationen von t-online das weitere Vorgehen mit Blick auf die Regierungsbildung am Dienstagmorgen bei einem gemeinsamen Frühstück besprechen. Teilnehmen sollen demnach neben Friedrich Merz und Markus Söder auch Alexander Dobrindt, Thorsten Frei, Martin Huber und Carsten Linnemann.

Experte: AfD könnte auch im Westen noch zulegen

In den ostdeutschen Bundesländern war die AfD bei der Bundestagswahl besonders erfolgreich. Ein Politikwissenschaftler sieht auch im Westen noch Steigerungspotenzial. Mehr dazu lesen Sie hier.

