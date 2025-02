Den Regierungsauftrag scheinen allerdings alle Parteien bei der Union zu sehen – inklusive des Kanzlerkandidaten Friedrich Merz . "Wir haben diese Bundestagswahl gewonnen", rief er Unterstützern am Sonntagabend zu. "Ich weiß um die Verantwortung, und ich weiß um die Dimension der Aufgabe, die vor uns liegt." Die Welt warte nicht auf langatmige Koalitionsverhandlungen in Deutschland. "Heute Abend feiern wir und ab morgen Früh wird gearbeitet."

Klingbeil kündigt Konsequenzen an

SPD-Generalsekretär Matthias Miersch sprach von einem schwachen Ergebnis der Sozialdemokraten. In der ARD gratulierte er der Union. Künftig wird laut Miersch Boris Pistorius eine wichtige Rolle in der Partei spielen. SPD-Chef Lars Klingbeil kündigte "Umbrüche" und personelle Konsequenzen an: "Ich sage hier mit absoluter Klarheit: Der Generationswechsel in der SPD muss eingeleitet werden", sagte der SPD-Bundesvorsitzende.