Zeitweise stand am Wahlabend die CDU vor der Frage, mit den Grünen koalieren. So richtig enthusiastisch zeigte sich bei "Maybrit Illner" am Wahlabend keiner darüber – die CDU am allerwenigsten.

CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann hielt sich die Option einer Koalition mit den Grünen am Wahlabend bei "Maybrit Illner" offen – sollte es rechnerisch nicht anders gehen. Der Grünen-Politiker Felix Banaszak stellte trotz einer verlorenen Wahl indes Bedingungen. Erst weit nach Ende der Sendung stand fest: Das BSW und die FDP ziehen nicht in den Bundestag ein, Union und SPD haben eine Mehrheit.

Die Gäste

Carsten Linnemann (CDU), Generalsekretär

Stephan Weil (SPD), Ministerpräsident Niedersachsen

Felix Banaszak (B‘90/Die Grünen), Parteivorsitzender

Robin Alexander, stellvertretender Chefredakteur "Die Welt"

Eva Quadbeck, Chefredakteurin "RedaktionsNetzwerk Deutschland" (RND)

Die CDU befindet sich am Abend der Bundestagswahl trotz ihres Wahlsiegs in keiner leichten Position. Schafft das Bündnis Sahra Wagenknecht nämlich den Einzug ins Parlament (was zum Zeitpunkt der Sendung nicht klar war), ist mehr als eine Große Koalition notwendig – und die Grünen de facto die einzige Option für einen Juniorpartner neben der SPD.

Quadbeck: "Ein glanzloser Sieg"

Begeistert schien an diesem Abend kein Vertreter der anwesenden Parteien (die AfD fehlte in der Talkrunde) zu sein – auch nicht der Wahlsieger CDU. Natürlich habe er sich ein Ergebnis mit einer Drei davor gewünscht, gab Linnemann zu. Dennoch habe man gewonnen. "Die Ampel ist abgewählt, Friedrich Merz ist der nächste Bundeskanzler." Für die Journalistin Eva Quadbeck ein "glanzloser Sieg".

Enttäuscht zeigte sich Stephan Weil von der SPD. "Wir gewinnen zusammen und verlieren zusammen. Und heute haben wir zusammen verloren", so der Ministerpräsident Sachsens, der weder Olaf Scholz noch anderen Parteikollegen die Schuld geben wollte. Den Verlust wollte er nicht kleinreden, es sei jedem in der Partei bewusst, dass es sich hier um eine Zäsur handle. Über mögliche Personalwechsel wollte er sich nicht äußern.

Auch der anwesende Parteivorsitzende von B’90/Die Grünen, Felix Banaszak, war nicht zufrieden mit dem vorläufigen Ergebnis. "Natürlich reicht uns das nicht aus. Wir haben uns aus dem tiefsten Loch im Sommer und Herbst, aus zwei Landtagen, herausgekämpft. Aber nicht weit genug nach oben und nicht so, wie wir das wollten. Man hat viele Stimmen an die Linke verloren auf den letzten Metern."

Robin Alexander: Jetzt muss die Mitte Kompromisse finden

Obwohl die Grünen zu den Wahlverlierern des Abends gehören, zeigte sich Banaszak in puncto Forderungen durchaus selbstbewusst. "Wenn keine Mehrheit ohne die Grünen gebildet werden kann, dann werden wir diese Gespräche natürlich führen. Aber selbstverständlich mit dem Wissen, dass ohne uns keine Regierung zustande kommt."

Dafür hagelte es Kritik von Eva Quadbeck. Natürlich habe jede Partei, die in eine Koalition gehe, das Recht, ihre Punkte einzubringen, die sie für gut für das Land halte, so die Journalistin. "Aber direkt damit reinzugehen: 'Hey, wir haben hier ein gutes erpresserisches Potenzial und werden das auch einsetzen' – das ist aus meiner Sicht der falsche Ansatz, um tatsächlich zu einer funktionierenden Regierung zu kommen, die am Ende die Probleme der Menschen in diesem Land löst."

Robin Alexander von der "Welt" ortete dringenden Handlungsbedarf. "Jetzt muss die Mitte Kompromisse finden und gleichzeitig etwas Neues schaffen, das schnell wirkt. Wir brauchen eine schnelle, wirksame Veränderung – spürbar in der Migrationspolitik, spürbar in der Wirtschaftspolitik." Die Mitte müsse jetzt zeigen, dass sie sich einigen kann – und somit "größer wirken als in den letzten Jahren."

"Dann hätte es die AfD eingebracht"

Das Thema Migration wurde an diesem Abend ausführlich diskutiert – wenig überraschend, war es doch das Hauptthema der AfD, die ihr Ergebnis im Vergleich zur letzten Bundestagswahl voraussichtlich verdoppeln konnte.