Die Gäste

Schweitzer: Union muss jetzt Ansagen machen

Für kurze Heiterkeit sorgte Caren Miosga mit der Frage an Alexander Schweitzer, ob er verraten könne, was zur Stunde im SPD-Präsidium besprochen werde: "Das ist das Problem, weil ich bei Ihnen bin, kann ich darüber keine Auskunft geben", erwiderte der SPD-Mann trocken. Er sprach sich aber dafür aus, dass Co-Parteichef Lars Klingbeil "weiter eine starke Rolle in der SPD" spielen solle. Im Übrigen müsse die Union "jetzt Ansagen machen und eine Tonlage finden, die auch einladend ist", so der Ministerpräsident. In Person des bereits erwähnten SPD-Verteidigungsministers schien sich da ein Anknüpfungspunkt zu bieten: "Boris Pistorius sagt viel Richtiges", konzedierte Jens Spahn.

Bei der Migrationspolitik hingegen gingen die Meinungen weiterhin auseinander. "Komplett hanebüchen" nannte es Schweitzer, "davon zu sprechen, dass wir die Grenzen schließen". Dies sei "die Abwicklung des Europas, das Helmut Kohl mal geschaffen hat", so der SPD-Ministerpräsident. Es komme vielmehr darauf an, konkret zu handeln: In Rheinland-Pfalz habe man die schnellsten Verwaltungsgerichtsverfahren im Asylbereich in ganz Deutschland: 3,9 Monate durchschnittlich im Vergleich zu zehn Monaten in Bayern. Dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder empfahl er in dem Zusammenhang, weniger in Talkshows zu gehen und stattdessen am Schreibtisch seine Hausaufgaben zu machen.