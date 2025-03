Linken-Chef will Finanzpaket von Union und SPD zustimmen – unter Bedingungen

Die Linke schließt einem ihrer Vorsitzenden zufolge eine Zustimmung zum geplanten Finanzpaket von Union und SPD nicht aus – knüpft diese aber an Bedingungen. Es komme "auf zwei Dinge an", sagte Linken-Chef Jan van Aken am Mittwoch den Sendern RTL und ntv. Zum einen gehe es darum, "was da vorgelegt wird, was genau ist der Text", verdeutlichte van Aken. Zum anderen sei wichtig, ob über die Vorhaben "als Paket oder einzeln abgestimmt" werden solle.