Friedrich Merz geht schon an seinem ersten Tag im Amt in die deutsche Geschichte ein: als Bundeskanzler, der den ersten Wahlgang verlor. Wie es dazu kommen konnte und welche Folgen das hat, erklärt der Politologe Klaus Schröder.

Der Tag, der für Merz also die Erfüllung seines Lebenstraums bringt, ist zugleich der einer seiner schwersten Niederlagen. Im ersten Wahlgang im Bundestag fehlten ihm sechs Stimmen zur erforderlichen Mehrheit. Kein Bundeskanzler vor ihm musste zum Start seiner Amtszeit einen solchen Dämpfer einstecken. Wie beschädigt zieht Merz nun ins Kanzleramt ein? Warum und von wem wurde ihm dieser harte Schlag versetzt? Und welche Folgen könnte er haben? Fragen an den Politologen Klaus Schröder.

Klaus Schröder: Fünfzig zu fünfzig. Ich hätte nicht wetten wollen. Ich hatte aber wirklich gehofft, für das Land, auch für meine Kinder und Enkel, dass sich Friedrich Merz im zweiten Wahlgang durchsetzt. Und sei es auch nur mit einer einzigen Stimme Mehrheit. Deutschland trudelt. Wir stehen wirtschaftlich immer mehr am Ende der Schlange. Das Land befindet sich in einem stetigen Niedergang, und zwar auf allen Ebenen.

Es gibt in der SPD Leute, die seit langer Zeit durchblicken lassen, wie sehr sie Friedrich Merz hassen. Dabei hätten sie dankbar sein müssen für all die Zugeständnisse und Ministerämter, die Merz ihnen in den Koalitionsverhandlungen zugestanden hat. Meiner Ansicht nach waren das viel zu viele, angesichts des katastrophalen, ja historisch schlechten Wahlergebnisses der Sozialdemokraten. Trotzdem haben manche SPD-Abgeordnete augenscheinlich ihre Abneigung gegen Merz über die Interessen der eigenen Partei gestellt. Manche sind offenbar so naiv – ich will das Wort "blöd" hier nicht verwenden –, dass sie ihre Hoffnungen auf Neuwahlen setzen. Ich nenne das: Selbstmord auf Zeit.