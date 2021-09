Laut Hochrechnung im Bundestag

Was verbirgt sich hinter dem SSW?

26.09.2021, 22:23 Uhr | fj, dpa

Bald könnte eine neue Partei im Deutschen Bundestag sitzen: Doch was steckt hinter dem SSW? Und warum muss der Südschleswigsche Wählerverband nicht die Fünfprozenthürde überwinden?

Nach der 18-Uhr-Prognose waren vermutlich einige Wähler überrascht. Denn neben den bekannten Parteien tauchte dort auch das Kürzel SSW mit voraussichtlich einem Mandat auf. Dahinter verbirgt sich der Südschleswigsche Wählerverband. Dabei handelt es sich um eine Partei der dänischen Minderheit in Schleswig-Holstein.

Der Bundestag ist für die Partei nicht gänzlich neu. Im Jahr 1949 errang Hermann Clausen das bislang einzige Mandat für die dänische Minderheit. Ab 1961 verzichtete der SSW dann auf eine Teilnahme an Bundestagswahlen. Erst in diesem Jahr beteiligte sich die Partei wieder und schickte den Flensburger Stefan Seidler ins Rennen.

Dieser könnte nun dank fehlender Fünfprozenthürde in das Parlament einziehen. Als Minderheitspartei muss der Südschleswigsche Wählerverband nämlich nur so viele Prozentpunkte erreichen, wie für ein einzelnes Mandat notwendig sind.

Der SSW tritt ausschließlich in Schleswig-Holstein an. Dort hat die Partei drei Landtagsmandate inne und war auch bereits Teil der Regierung. Von 2012 bis 2017 regierte die Partei gemeinsam mit SPD und Grünen. Außerdem ist sie stark auf kommunaler Ebene vertreten.

Wofür steht der SSW?

Im Bundestagswahlkampf warb die Partei vor allem damit, dass man Schleswig-Holstein besser repräsentieren könne als ein Abgeordneter in einer großen Fraktion. Der Parteivorsitzende Flemming Meyer beschreibt den SSW als "humane, soziale, umweltbewusste und regionale Alternative" für die Bürger des Bundeslandes. Man orientiere sich eng an gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen in Skandinavien.

Laut der Bundeszentrale für politische Bildung stehen die Interessen der dänischen und friesischen Minderheit für die Partei im Vordergrund. Der SSW setze sich darüber hinaus auch für Bürgerrechte, Umweltschutz sowie eine "humane Flüchtlingspolitik" ein.