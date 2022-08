Verbraucherzentrale-Chefin Ramona Pop: "Das sind schmutzige Tricks"

Ramona Pop , 44 Jahre alt, war 20 Jahre lang Abgeordnete für die Grünen im Berliner Abgeordnetenhaus. Von 2016 bis 2021 war sie Bürgermeisterin und Senatorin für Wirtschaft, Energie und Betriebe in der Hauptstadt. Danach verabschiedete sie sich aus der Landespolitik – und trat vor wenigen Wochen die Stelle als oberste Verbraucherschützerin an.

Wir kochen und backen mit Gas, müssen also auch mit deutlichen Mehrkosten rechnen. Wie viele andere schauen wir, wo wir sparen können. Als Mieterin kann ich baulich nichts an meiner Wohnung verändern. Aber ich dusche kürzer, nicht so warm und spüle nicht bei laufendem Wasser. Das Backen lassen wir jetzt ganz sein.

Wir erleben einen Querschnitt der Gesellschaft in unserer Beratung. Anders als früher fragen viele nicht mehr einfach nur nach Energiespartipps, sondern auch, wie sie das alles bezahlen sollen. Die Zahl der Beschwerden in den Verbraucherzentralen zum Thema Gas hat sich im ersten Halbjahr 2022 im Vergleich zum ersten Halbjahr 2021 versiebenfacht.

Wie sehr sind die Menschen in Not?

Die Verbraucherzentralen berichten von Existenzängsten und wahrer Verzweiflung. Was die Menschen am meisten umtreibt, ist die Frage: Was kommt noch auf uns zu? An dieser Stelle ist die Kommunikation der Bundesregierung deutlich verbesserungswürdig.