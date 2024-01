Über die Gastautorin

Elvira Richter ist Mitglied des t-online-Leserbeirats und Familienunternehmerin in Bayern und Hessen. Zusammen mit ihrem Vater und Bruder betreibt sie Spielotheken und stellt in gastronomischen Betrieben Spielautomaten oder Billardtische auf. Die 32-Jährige ist hauptsächlich für Personal verantwortlich. Weil sie anonym bleiben möchte, haben wir ihren Namen geändert. Ihr richtiger Name ist der Redaktion bekannt.