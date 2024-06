Der gebürtige Afghane hatte am 31. Mai auf dem Mannheimer Marktplatz einen Stand des bekannten Islamkritikers Michael Stürzenberger mit einem Messer bewaffnet angegriffen. Er tötete in der Folge einen Polizisten und verletzte fünf weitere Menschen. Ein weiterer Polizist schoss den Mann an und stoppte so den Angriff.