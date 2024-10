Nachsitzen in Sachen Demokratie haben laut von Lucke aber auch viele Bürger jenseits der AfD-Wählerschaft nötig. Jemand wie der Thüringer AfD-Fraktionschef Björn Höcke sei mitnichten eine "Überfigur" und habe im Osten nur dank der Schwäche der Volksparteien so stark werden können. Von Lucke kritisierte Menschen seiner Generation, "die in Gleichgültigkeit nicht in die Parteien gehen, die die schwache AfD stellen müssen".