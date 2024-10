Ihre Parteikollegin Katrin Göring-Eckardt kommentierte ebenfalls auf "X" spitz: "Stell dir vor, dein größtes Problem ist, dass der Deckel an der Flasche bleibt". MDR-Moderator Axel Bulthaupt stieß ins selbe Horn: "Ich sag mal so, wenn dich schon ein Deckel überfordert, vielleicht besser nicht so laut schreien: Ich will aber Minister werden".