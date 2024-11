Populismus, Polarisierung, Politikverdrossenheit: Die Demokratie steht in Deutschland ernsthaften Gefahren gegenüber. Vor diesem Hintergrund hatte ZDF-Moderator Markus Lanz am Mittwochabend die Frau mit dem zweithöchsten Amt im Staat, Bundestagspräsidentin Bärbel Bas, in seiner Talksendung zu Gast. Die Sozialdemokratin zeigte sich bei ihrem Auftritt besorgt um die politische Kultur im Parlament und in der Gesellschaft. "Mich beschäftigt das schon länger", sagte Bas, die seit 2009 Abgeordnete ist. Der Ton der politischen Debatten habe sich seitdem stark verändert. "Es ist aggressiver geworden", konstatierte die Parlamentschefin.