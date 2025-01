Bundeskanzler Olaf Scholz spricht nach der Asyldebatte im Bundestag in der Sendung "Maischberger" von einem "Tabubruch". Beim Thema Wirtschaft wurde es hitzig.

Der vermeintliche Schulterschluss der CDU mit der AfD in puncto Asylrechtsverschärfung löste bei Olaf Scholz erwartungsgemäß Empörung aus. Bei "Maischberger" am Mittwochabend musste sich Kanzler Olaf Scholz aber auch Kritik an seiner eigenen Politik stellen.