In meinem Umfeld weiß niemand, dass ich von Bürgergeld lebe – weder Freunde noch Familie. Nach einer abgebrochenen Ausbildung habe ich vor einigen Jahren einen Minijob angenommen. Nach relativ kurzer Zeit habe ich diesen wieder gekündigt. Mein Umfeld denkt jedoch, dass ich dort weiter arbeite. Ich bin nicht stolz darauf und lüge beispielsweise neben meinem persönlichen Umfeld auch Ärzte an, wenn sie fragen, was ich beruflich mache, weil mir das unangenehm ist.

Ich lebe minimalistisch und sparsam und komme mit dem Geld gut zurecht. Gelegentlich kann ich ein Konzert besuchen und manchmal auch Essen bestellen, das ist aber eine große Ausnahme.

Damit ich mein Verhalten ändere, müsste viel passieren. Solange Wohnung, Krankenversicherung und Lebensmittel gesichert sind, lebe ich weiter so. Selbst wenn ich nur noch Lebensmittelgutscheine anstatt Bargeld bekäme, würde ich weitermachen. Erst wenn Miete und Krankenversicherung nicht mehr gezahlt würden, wäre der Punkt erreicht, an dem ich arbeiten müsste.

Es ist mir unangenehm, auf Kosten der Allgemeinheit zu leben und meine Mitmenschen darüber anzulügen. Doch das schätze ich für mich persönlich trotzdem als das kleinere Übel ein, als arbeiten zu gehen."

Der Kläger, 57 Jahre

"Ich war in meinem Leben mehrere Male arbeitslos und auf Geld vom Jobcenter angewiesen. Zuletzt war ich vor ein paar Jahren bei einem alten Kumpel von mir beschäftigt, doch dessen Unternehmen bekam immer weniger Aufträge, und mir wurde gekündigt. Seitdem habe ich natürlich versucht, einen neuen Job zu finden, aber das hat nicht geklappt. Über die Gründe kann ich nur mutmaßen, aber ich denke, es lag an meinem Alter.

Aus der Arbeitslosigkeit heraus habe ich versucht, mich mit dem Verkauf von Fertighäusern selbstständig zu machen. Doch da hat meine Gesundheit nicht mitgespielt. Erst hatte ich zwei Bandscheibenvorfälle und dann kam auch noch ein Schlaganfall dazu. Deshalb wurde mir vor Kurzem eine Erwerbsminderungsrente genehmigt. Die ist jedoch nur befristet, wenn mein Folgeantrag also nicht anerkannt wird, könnte ich wieder ins Bürgergeld rutschen.

Wenn meine Gesundheit mitspielt, würde ich auch noch einmal arbeiten gehen. Ich habe eine Lehre zum Raumausstatter gemacht und dann als Polsterer gearbeitet. Dann bin ich in den Möbelverkauf gewechselt, meinen Job verlor ich dann aber, weil ich wohl nicht genug Umsatz vorweisen konnte.

Von meinem Status habe ich nur meinen engsten Freunden erzählt, gegenüber Nachbarn und Verwandten verschweige ich ihn. Ich lebe im Eigenheim – das habe ich glücklicherweise abbezahlt – und wollte mir nicht vorwerfen lassen, ein Haus zu besitzen und trotzdem Bürgergeld zu beziehen.

Die Debatte rund um das Bürgergeld hat Stammtischcharakter, das hat mit der Realität nichts zu tun. Die Politik redet davon, das Bürgergeld abzuschaffen, aber das geht doch gar nicht – am Ende bekommen die Sozialleistungen einfach nur einen anderen Namen. Ich bin außerdem skeptisch, was den kompletten Entzug von Leistungen angeht. Das geht laut Bundesverfassungsgericht nur, wenn das Jobcenter nachweisen kann, dass man einen Vertrag hätte unterschreiben können, es aber nicht getan hat. Ich finde in so einem Fall Totalsanktionen gerecht – aber das kommt in Wirklichkeit doch fast nie vor.

Als Arbeitslosengeldempfänger musste ich mein Leben stark anpassen, um mit dem wenigen Geld zurechtzukommen. Ich habe vollständig auf Kultur verzichtet, meine Frau hat sich nicht mehr geschminkt, und wir haben bei Lebensmitteln so gut es ging gespart. Glücklicherweise kommt bei der Erwerbsminderungsrente deutlich mehr zusammen und wir kommen jetzt besser über die Runden."

Die Ausgebrannte, 27 Jahre

"Ich bin seit einigen Monaten arbeitslos und bekomme Geld von der Agentur für Arbeit. Mein letzter Job hat mich an den Rand des Burn-outs geführt, deshalb habe ich das Unternehmen verlassen. Jetzt nutze ich die Zeit, um gesund zu werden und mich umzuorientieren. Das schaffe ich hoffentlich innerhalb von einem Jahr, denn ich will auf keinen Fall ins Bürgergeld rutschen.

Ich habe zuvor im Verlagswesen gearbeitet. Das war immer mein Traumjob, und ich war stolz auf meine Tätigkeit. Doch der Workload war schon von Anfang zu hoch. Überstunden waren normal und es wurde erwartet, dass ich auch abends auf der Couch noch neue Bücher anlese – unvergütet, versteht sich.

Ich wollte meine Arbeit gut machen, doch das ging bei der schieren Menge an Aufgaben gar nicht. Meine Kollegen rieten mir, weniger gründlich zu arbeiten, um mehr wegschaffen zu können. Das gelang mir aber nicht. Ich war oft mit der Arbeit hinterher und arbeitete abends oder am Wochenende weiter. Irgendwann empfand ich es als Belastung, wenn mich Freunde besuchten, weil ich dann nichts wegschaffen konnte.

Es ging mir dabei mental und körperlich immer schlechter, und so entschied ich mich dazu, meinen Vertrag nicht zu verlängern. Jetzt mache ich intensiv Therapie und es geht mir deutlich besser. Ich wäre gegenüber der Agentur für Arbeit gerne ehrlich gewesen und hätte von meiner Situation erzählt, aber die dürfen natürlich nicht wissen, dass meine Arbeitslosigkeit selbst gewählt war, sonst hätte ich gesperrt werden und kein Geld erhalten können.

Bislang hat die Agentur mich aber in Ruhe gelassen, und ich habe die Zeit genutzt, um über meine Zukunft nachzudenken. Ein Zurückgehen in die Verlagswelt schließe ich aus, denn die Probleme sind in der ganzen Branche gleich. Ich könnte mir vorstellen, im Buchhandel zu arbeiten. Das ist zwar schlechter bezahlt, aber weniger stressig.