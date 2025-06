"Wir leben in der Geschichte in einer neuen Phase", resümierte Espenlaub. Der Journalist, der jüngst mit einem Deutschlandfunk-Podcast über den US-Unternehmer Peter Thiel auf sich aufmerksam gemacht hat, versuchte bei "Markus Lanz", die entscheidenden Akteure und Haltungen dieser neuen Zeit etwas zu beleuchten. Besonders in Espenlaubs Blickpunkt: Tech-Milliardäre wie der besagte PayPal-Gründer und Trump-Unterstützer Thiel sowie junge Politiker wie der US-Vizepräsident JD Vance.

Man könne in den USA gegenwärtig beobachten, wie die langfristigen Strategien dieser mächtigen Personen das Land in ein anderes verwandelten. Einst als unverrückbar angesehene Klarheiten würden mittlerweile offen infrage gestellt, und zwar "nicht von irgendwelchen Hampelmännern auf YouTube", sondern "von Leuten, die sehr, sehr nah dran sind am Zentrum der Macht". Dazu gehöre auch, ob die Demokratie an sich gut und erhaltenswert sei.

Als Treiber solcher Umwälzungen benannte Espenlaub unter anderem die sich verändernde Demografie und rasante Entwicklungen in den Bereichen der Künstlichen Intelligenz und humanoider Roboter.