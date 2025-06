Rassismus-Eklat in Hessen

Aktualisiert am 21.06.2025 - 20:01 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Junge Männer posieren als "Talahons" und schwingen Messerattrappen: Der Auftritt einer Burschenschaft bei einer Kirmes in Hessen löst Kopfschütteln aus.

Aufregung im hessischen Neukirchen: Bei einer Kirmes in dem 7.000-Einwohner-Ort Anfang Juni ist eine örtliche Burschenschaft mit einem rassistischen Mottowagen aufgefallen. Darüber berichtet unter anderem das Portal hessenschau.de.

Demnach hatten die jungen Männer der Burschenschaft als sogenannte "Talahons" verkleidet auf ihrem Umzugswagen posiert. Der Begriff wird von manchen Menschen mehr oder weniger ernsthaft als Selbstbezeichnung verwendet und bezieht sich auf das Klischee junger männlicher Migranten, die gerne prollig auftreten. In rechtsextremen Kreisen wird der Begriff dagegen abwertend gegen Menschen mit Migrationsgeschichte angewandt. Der Begriff stand auch in der Endrunde um das Jugendwort des Jahres .

Bürgermeister verurteilt rassistischen Mottowagen

Die Burschenschafter in Neukirchen verkleideten sich offenbar im rassistischen Kontext als "Talahons". So posierten auf dem Umzugswagen in martialischen Posen und schwangen dabei Messerattrappen – wohl eine Anspielung auf den Begriff "Messermänner", den AfD-Politiker immer wieder verwenden, um junge muslimische Männer zu verunglimpfen.