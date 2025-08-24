Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Pakistan schiebt Menschen nach Afghanistan ab, denen Deutschland schon lange zugesagt hat, sie aufzunehmen. Eine NGO-Mitarbeiterin erzählt im Interview, wie sie bei der Betreuung dieser Menschen deren Verzweiflung erlebt.

"Kabul Luftbrücke" ist eigentlich gar keine mehr. Unter dem Namen hat sich 2021 eine Nichtregierungsorganisation gegründet, als die Taliban die Macht in Afghanistan rasant wieder übernahmen und es darum ging, Menschen zu helfen, die mit dem Regimewechsel in Chaos und große Gefahr geraten waren.

Die Bedrohung aber gibt es immer noch. Auch Zusagen Deutschlands, bestimmten Afghanen Visa zu geben und sie ins Land zu holen, bestehen weiter. Doch die Bundesregierung tut nichts für rund 2.300 Afghanen, die immer noch im Nachbarland Pakistan warten. Dort heben keine Flieger für sie nach Deutschland ab und die dortige Regierung verliert die Geduld mit Deutschland: Sie hat mit Abschiebungen begonnen.

Als die Polizei in Islamabad in von der deutschen Regierung angemieteten Hotels auf die Suche nach Afghanen ging, meldete sich das Handy von Elaha Hakim pausenlos. Die 44-jährige gebürtige Afghanin arbeitet für "Kabul Luftbrücke" und ist ansprechbar für die Menschen, die dort im Ungewissen ausharren. Seit acht Wochen ist sie wieder in Pakistan. Im Interview berichtet sie von dramatischen Momenten, dem Engagement mancher deutscher Stellen und dem großen Versagen der Politik, die einfach die Zeit verrinnen lässt.

t-online: Frau Hakim, wie hart ist es für die Menschen, dass sie reihenweise aus Pakistan nach Afghanistan abgeschoben werden, während ihnen Deutschland ein neues Leben in Sicherheit versprochen hat?

Elaha Hakim: Es ist nicht erst jetzt hart. Es ist hart, zwei Jahre hierzubleiben. Man darf nicht arbeiten, man sitzt fast wie in einem Gefängnis, weil man sich aus Angst vor Verhaftungen und einer Abschiebung nicht frei bewegen kann.

Für diese Menschen hat die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, die GIZ, im Auftrag der Bundesregierung Hotels und Gästehäuser angemietet.

Du bekommst dort auch drei Mahlzeiten. Aber Deine Kinder dürfen nicht zur Schule, dürfen nicht in den Kindergarten. Es gibt in vielen Gästehäusern keinen Innenhof, die Kinder spielen in den Fluren. Die Unterkünfte können die Menschen kaum verlassen. Sie sind inzwischen illegal hier, weil sie schon so lange hier warten und Pakistan ihre Visa nicht verlängert.

Und jetzt schaut Pakistan auch nicht mehr zu, sondern hat mit Abschiebungen begonnen.

Es war damit zu rechnen. Bereits im Januar hatte die pakistanische Regierung eine Frist gesetzt, bis Ende März. Diese Frist wurde mehrfach verlängert, zuletzt bis Ende Juni. Der deutschen Regierung scheint das egal gewesen zu sein, denn seit Mai stehen die Visaverfahren in Islamabad still.

Und Pakistan hat seine Ankündigungen umgesetzt.