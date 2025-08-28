t-online - Nachrichten für Deutschland
Müller-Chef Theo Müller feiert mit AfD-Chefin Alice Weidel Geburtstag

85. Geburtstagsfeier
Molkerei-Milliardär Müller feiert mit Weidel Geburtstag

Von t-online, KON
28.08.2025 - 15:28 UhrLesedauer: 2 Min.
Theo Müller (Archivbild): Der Unternehmer lebt seit Jahren in der Schweiz.Vergrößern des Bildes
Theo Müller (Archivbild): Der Unternehmer lebt seit Jahren in der Schweiz. (Quelle: imago stock&people)
Der Milliardär Theo Müller hat seinen 85. Geburtstag gefeiert. Mit dabei: AfD-Chefin Alice Weidel, eine Bestsellerautorin und ein bekannter Klimawandelleugner.

Der deutsche Molkerei-Milliardär Theo Müller hat zur Feier seines 85. Geburtstags auch AfD-Chefin Alice Weidel eingeladen. Das berichtet der "Spiegel", unter anderem unter Berufung auf Aufnahmen von den Feierlichkeiten. Die Feier fand am 31. Mai statt. Neben Weidel sollen auch Politiker von FDP und CSU zu Gast gewesen sein.

Neben den Weidel und ihrer Lebenspartnerin war demnach ebenfalls Hans Christian Limmer unter den Gästen, einer der Gründer von "Backwerk", der im letzten Jahr als einer der Veranstalter des Treffens im Potsdamer Landhotel für Aufsehen gesorgt hatte. Bei dem Treffen wurde laut Recherchen von "Correctiv" "Remigration" diskutiert, was auch die zwanghafte Ausweisung deutscher Staatsbürger mit Migrationshintergrund einschließt.

Weitere Gäste waren laut "Spiegel": Der Chef der rechten Schweizer Zeitschrift "Weltwoche", Roger Köppel, der Klimaerwärmungsskeptiker Gerd Ganteför und der Historiker Rainer Zitelmann, der als ein Wegbereiter der neuen Rechten gilt. Zudem soll sich unter den Gästen auch der ehemalige CSU-Abgeordnete Peter Gauweiler und die Bestsellerautorin Gaby Hauptmann befunden haben.

Weidel sagte auf Nachfrage, dass sie sich nicht zu "privaten sozialen Kontakten" äußern wolle. Insbesondere wolle sie "keine Bewertung von Besuchern einer privaten Geburtstagsfeier vornehmen", so ihr Sprecher. Gastgeber Müller äußerte sich nicht zu den Gästen seiner Feier.

Müller bekundet öffentlich AfD-Sympathien

Müllers Nähre zu Rechtspopulisten ist nicht überraschend: Nachdem die Bild-Zeitung 2023 Fotos veröffentlicht hatte, die Weidel und Müller bei einem gemeinsamen Restaurantbesuch in Cannes zeigten, ging er öffentlich nicht auf Abstand. Gegenüber dem "Handelsblatt" erklärte Müller, dass er sich weiterhin mit Weidel treffen werde.

Weiter sagte er: "Bei den Gesprächen mit Frau Doktor Weidel galt mein Interesse dem Programm der AfD sowie ihrer persönlichen Ansicht zur aktuellen Politik." Er habe bei ihr keine Anhaltspunkte für eine "NS-Ideologie" feststellen können. Im Anschluss an die Aussagen teilten mehrere AfD-Politiker Fotos von sich mit Müller-Produkten. Im vergangenen Jahr bezeichnete Müller Weidel gegenüber der "Neuen Zürcher Zeitung" als Freundin.

Müller ist in die Schweiz ausgewandert. "Forbes" schätzt Müllers Vermögen auf 6,5 Milliarden US-Dollar (etwa 5,6 Milliarden Euro). Die Unternehmensgruppe Theo Müller, die ihren Hauptsitz in Luxemburg hat, ist nicht nur für den "Joghurt mit der Ecke" oder "Müllermilch" verantwortlich. Zu dem Unternehmen gehören unter anderem auch Landliebe und Weihenstephan.

AfDAlice WeidelCSUFDPSchweiz
