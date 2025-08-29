Leser reagieren auf Ramelow "Dieser Vorschlag kommt zur Unzeit"

Von t-online , MTh 29.08.2025 - 18:51 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Bodo Ramelow: Der Bundestagsvizepräsident erregt mit einem Vorschlag Aufsehen. (Quelle: Bernd von Jutrczenka / dpa)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Deutschland braucht eine neue Nationalhymne und -flagge, findet Bodo Ramelow. Während die meisten t-online-Leser seinen Vorschlag ablehnen, begrüßen ihn manche – zumindest teilweise.

Bodo Ramelow spricht sich dafür aus, sowohl die deutsche Nationalhymne als auch die Nationalflagge zu ändern. In Bezug auf die Flagge wünscht sich der Bundestagsvizepräsident eine Abstimmung über deren Farben. Und was die Hymne betrifft, schlägt er die Kinderhymne von Bertolt Brecht vor.

Loading...

Die meisten t-online-Leser sprechen sich deutlich gegen den Vorstoß aus. Manche jedoch begrüßen ihn, wenn es um die Nationalhymne geht. Die Flagge hingegen wird als unproblematisch angesehen.

"Deutschland soll beides behalten"

Manuela Pelz schreibt: "Hymne und Flagge hätten 1990, als die Wiedervereinigung war, geändert werden müssen, aber nicht heute. Also sage ich: Nein, Deutschland soll beides behalten."

"Ich schätze Herrn Ramelow durchaus und billige ihm auch zu, die Befindlichkeiten der ostdeutschen Bevölkerung sehr gut zu kennen", sagt Friedrich Mader. "Aber dieser Vorschlag kommt zur absoluten Unzeit. Die Weltlage und die spezifischen Probleme in Deutschland sind einfach zu groß, um sich auch noch mit derlei Themen zu befassen", meint der t-online-Leser.

Karl-Heinz Bindel mailt: "Ich bin sehr dafür, eine neue Nationalhymne zu kreieren. Erstens können sich die Ostdeutschen mit ihr nicht identifizieren. Und zweitens ist sie ganz einfach altmodisch, politisch überholt und repräsentiert Deutschland nicht. Ich kann mich mit Ramelows Vorschlag anfreunden."

"Das darf nicht zur Diskussion stehen"

"Das zeigt ganz deutlich, wie wenig sich Ramelow mit diesem Land und seinen Werten identifizieren kann", meint Corinna Rohmann. "Das darf nicht zur Diskussion stehen. Wir sollten stolz auf unsere Nationalhymne und -fahne sein. Daran zu rütteln bedeutet, gegen die Werte zu sein, die diese Symbole repräsentieren."

Paul Lagall äußert: "Die Melodie der Hymne sagt mir zu, aber der Text ist nicht flüssig und passt nicht zur Melodie. Es kommt mir so vor, als wäre der Text in die Melodie gepresst worden. Man sollte den Text überdenken und passend zur Melodie schreiben oder eine gänzlich neue Hymne komponieren."

"Die Hymnen zusammenführen wäre nicht schlecht"

Gerd findet: "Der Text von 'Auferstanden aus Ruinen' lässt sich problemlos mit der Melodie von 'Einigkeit und Recht und Freiheit' verbinden. Eine Zusammenführung wäre nicht schlecht."

So sieht es auch Kurt Paulke: "Der Text der DDR-Nationalhymne passt exakt zur Melodie der aktuellen sowie zur heutigen Zeit. Eine neue Nationalhymne, aus den zweien zusammengefügt, entspräche auch der Vereinigung beider deutschen Staaten zu einem Deutschland."