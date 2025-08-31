Merkels Vermächtnis Zehn Jahre Streit um drei Worte

Von dpa Aktualisiert am 31.08.2025 - 14:44 Uhr Lesedauer: 5 Min.

Angela Merkel am 31. August 2015: Ihr damaliger Satz "Wir schaffen das" ging in die deutsche Geschichte ein. (Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Vor zehn Jahren sagte Angela Merkel "Wir schaffen das". Es wurde der bekannteste und umstrittenste Satz aus 16 Jahren Kanzlerschaft. Wie wird er heute beurteilt – und was sagt sie selbst dazu?

Die Kanzlerin ist ein wenig genervt an diesem 31. August 2015. "Gerade erst haben wir das Griechenland-Problem hinter uns, und sofort liegt das nächste Riesenthema vor der Haustür", maulte Angela Merkel im Gespräch mit ihrer Büroleiterin Beate Baumann. So zumindest erinnert sie sich selbst in ihrer vor einem Jahr erschienen Autobiografie "Freiheit".

Loading...

Gerade war bekanntgeworden, dass für das laufende Jahr 800.000 Flüchtlinge in Deutschland erwartet wurden. "Aber egal", machte sie sich damals Mut. "Irgendwie werden wir auch das schaffen. Wir haben das andere ja auch geschafft." Baumann bestätigte sie darin: "Genau das können Sie doch auch in der Pressekonferenz sagen!" Gemeint war die jährliche Sommerpressekonferenz in Berlin. Und da sagte Merkel es dann auch: "Wir schaffen das!"

"Der Satz hat sich geradezu ikonisch eingeprägt"

Niemand konnte damals ahnen, dass die drei Worte zur bekanntesten Aussage ihrer 16-jährigen Kanzlerschaft werden würden. Im Rückblick gilt: "Der Satz hat sich geradezu ikonisch eingeprägt, weil sie als Kanzlerin, die damals auf dem Höhepunkt ihres Ansehens stand, eben auch über diese Benennungsmacht verfügte." So analysiert es der Politologe Karl-Rudolf Korte im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. "Es schwang ja mit: 'Reißt euch zusammen, wir kriegen das schon irgendwie hin.'"

Was trieb Merkel damals an? Frank Trentmann ist Professor für Geschichte am Birkbeck College der University of London und Autor der Epochenstudie "Aufbruch des Gewissens – Eine Geschichte der Deutschen von 1942 bis heute". Das Buch ordnet die "Flüchtlingskrise" von 2015 in die bundesdeutsche Geschichte ein. Trentmann sieht Merkels Politik weniger als das Ergebnis einer tief verankerten humanitären Einstellung, sondern eher als eine Form von Krisenmanagement.

Als Tausende Geflüchtete in Ungarn auf der Autobahn Richtung Deutschland marschiert seien, habe Merkel schlicht vor der Wahl gestanden, sie entweder hereinzulassen oder aber zurückzudrängen und damit eine humanitäre Krise und ein gewaltsames Vorgehen an der Grenze zu provozieren. "Sie hat sich damals für das kleinere Übel entschieden – ein klassisches Beispiel für ihre Art des Krisenmanagements", sagt Trentmann. "Sie reagierte auf Ereignisse, weil sie reagieren musste."