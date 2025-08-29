t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomePolitikDeutschlandGesellschaft

Amokfahrt von Magdeburg: Gutachten soll gravierende Mängel offenbaren

Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextÄnderungen für Rentner im September
TextSchneller Abschied: Trainer verlässt BVB
TextBundesminister bestätigt Beauty-Eingriff
TextWiesn: Steak kostet über 200 Euro
VideoChaos nach heftigem Regen am Gardasee

Anschlag in Magdeburg
Amokfahrt hätte möglicherweise verhindert werden können

Von t-online
29.08.2025 - 20:07 UhrLesedauer: 2 Min.
imago images 0792607448Vergrößern des Bildes
Weihnachtsmarkt von Magdeburg: Am 20. Dezember 2024 raste ein Mann mit einem Auto über den Markt und tötete dabei sechs Menschen. (Archivfoto) (Quelle: Christian Schroedter/imago-images-bilder)
News folgen

Ein vertrauliches Gutachten zeigt: Die tödliche Amokfahrt in Magdeburg hätte womöglich verhindert werden können. Die Stadt und der Veranstalter geraten nun unter Druck.

Die tödliche Amokfahrt auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt im Dezember 2024 hätte durch ein besseres Sicherheitskonzept möglicherweise verhindert werden können – das legt ein Gutachten des Bundesverbands für Veranstaltungssicherheit nahe, das dem MDR vorliegt.

Loading...

Der Bericht, den der Magdeburger Stadtrat in Auftrag gegeben hatte, kommt zu einem vernichtenden Urteil über das Sicherheitskonzept rund um den Weihnachtsmarkt. Die Zufahrten seien nicht ausreichend gesichert gewesen, geeignete und zertifizierte Sperr-Systeme hätten gefehlt. Solche hätten ein Eindringen mit einem Fahrzeug verhindert, heißt es in dem Bericht.

Am 20. Dezember 2024 hatte ein Mann mit einem Fahrzeug sechs Menschen getötet und rund 300 weitere verletzt. Das Gutachten wurde am vergangenen Freitag in nicht-öffentlicher Sitzung einem Sonderausschuss des Stadtrats vorgestellt.

Laut Gutachtern fehlte nicht nur ein strukturiertes Zufahrtsschutzkonzept, auch eine Risikoanalyse sei nicht vorgenommen worden – trotz einer klar erkannten Gefahr durch Angriffe mit Fahrzeugen. Die verwendeten Betonquader entsprachen demnach dem Stand von 2017 und galten als veraltet.

"Finger in die Wunde legen"

Die Stadt hatte sich bei offenen Zufahrten auf mobile Sperren der Polizei verlassen. Doch auch hier bemängelt das Gutachten: In der Planung würden diese lediglich erwähnt, aber nicht näher definiert. Es fehle an einer verbindlichen Verankerung im Konzept.

Auch der Alarm- und Notfallplan war laut Gutachten unzureichend. In einem Einsatzfall hätte es zu unklaren, unkoordinierten Abläufen kommen können. Zahlreiche Risiken blieben unbehandelt, Abläufe und Strukturen entsprächen nicht den geltenden Standards.

Die Stadt Magdeburg verweist darauf, dass mit dem Bericht keine juristischen oder persönlichen Schuldzuweisungen verbunden seien. Sprecher Michael Reif erklärte, Ziel sei es gewesen, "den Finger in die Wunde zu legen". Der Bericht werde nun gemeinsam ausgewertet.

Jurist widerspricht Veranstalter

Der Veranstalter des Markts, Paul-Gerhard Stieger, sieht sich nicht in der Verantwortung. Der Zufahrtsschutz liege nicht in seinem Aufgabenbereich, so Stieger. Die Weihnachtsmarkt GmbH sei nur für das "innere Sicherheitskonzept" zuständig gewesen.

Jurist Markus Thiel von der Deutschen Hochschule der Polizei widerspricht dieser Darstellung: Auch der Veranstalter trage Verantwortung, insbesondere beim Zufahrtsschutz. Wer wirtschaftlich profitiere, könne sich nicht aus der Verantwortung stehlen.

Verwendete Quellen
Transparenzhinweis

Quellen anzeigenSymbolbild nach unten

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
Magdeburg
Politiker von A bis Z
Deutsche Bundespolitik
Alexander DobrindtAnnalena BaerbockBärbel Bas,Boris PistoriusCarsten SchneiderDorothee BärFriedrich MerzHeiko MaasJohann WadephulJulia KlöcknerKarl LauterbachKarin PrienLars KlingbeilMarkus SöderMichael KretschmerSahra WagenknechtStefanie HubigThorsten Frei
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom