Brisante Statistik zu Straftaten Sexuelle Übergriffe im Freibad: Polizei-Zahlen sorgen für neue Debatte

Von dpa 30.08.2025 - 09:56 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Volles Schwimmbecken (Symbolbild): Immer wieder kommt es in Freibädern zu sexuellen Übergriffen. (Quelle: Christoph Reichwein/dpa)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Straftaten in Schwimmbädern werfen kontroverse Fragen auf, vor allem mit Blick auf Migranten als Täter. Polizeiliche Maßnahmen und Datenanalysen zeichnen ein vielschichtiges Bild.

Straftaten in Schwimmbädern sorgen immer wieder für Schlagzeilen, und Taten mit tatverdächtigen Migranten erst recht. Wie kürzlich der Fall im hessischen Gelnhausen, als mehrere Mädchen berichteten, im Becken von Männern am ganzen Körper angefasst worden zu sein. Tatverdächtig sind vier syrische Männer im Alter von 18 bis 28 Jahren.

Loading...

Gehen solche Taten überproportional häufig von Migranten aus? Faktisch wurden vergangenes Jahr der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) zufolge bundesweit 162 Deutsche und 130 Nichtdeutsche der schweren Körperverletzung in Schwimmbädern bezichtigt. 545 Deutsche und 292 Nichtdeutsche sind Tatverdächtige in Fällen von leichter Körperverletzung.

Bei den Sexualdelikten in Schwimmbädern überwiegt die Zahl der nichtdeutschen Beschuldigten (237) die der Deutschen (130) allerdings deutlich. Etwa aus Syrien, Afghanistan oder der Türkei stammen die Tatverdächtigen, die in der Statistik des Bundeskriminalamts (BKA) als "nichtdeutsch" eingestuft werden.

Auch Touristen zählen als nichtdeutsche Tatverdächtige

Die Gruppe der nichtdeutschen Tatverdächtigen umfasst laut Polizei nicht nur Geflüchtete, sondern auch Touristen oder Grenzpendler. Deshalb lässt sich ihr Anteil nicht einfach mit dem Anteil von Menschen ohne deutschen Pass in der Bevölkerung vergleichen. Dennoch nutzt etwa die AfD in Baden-Württemberg die Kriminalstatistik von 2023, um unter dem Slogan "Remigration – Für sichere Freibäder" für Zustimmung zu Abschiebungen zu werben.

Viele Faktoren beeinflussen die Anzeigeberichterstattung

Doch die PKS zeigt lediglich das "Hellfeld" der Straftaten an, wie Susann Prätor, Professorin an der niedersächsischen Polizeiakademie, auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur erklärt. Nur die Straftaten, die polizeilich registriert seien, kämen in die Statistik. Weil die Anzeigebereitschaft gegenüber als nichtdeutsch wahrgenommenen Personen jedoch höher ausfalle, sei bei den Daten Vorsicht angebracht, so Prätor.

Dass eine Straftat überhaupt zur Anzeige gebracht werde, hänge stark vom Delikt, der Herkunft und der Täter-Opfer-Beziehung ab, erläutert die Professorin. Dirk Baier vom Institut für Delinquenz und Kriminalprävention in Zürich sagt, es würden manche Taten so selten angezeigt, dass die Zahlen der PKS gar nicht brauchbar seien, so beispielsweise bei Fällen sexueller Belästigung.

Stärkere Belastung von Gewaltkriminalität durch Nichtdeutsche

Eine stärkere Belastung von Gewaltkriminalität durch Nichtdeutsche ist Susann Prätor zufolge dennoch sowohl im Dunkel- als auch im Hellfeld zu bejahen. Gewaltverhalten, das von Migranten ausgeht, lasse sich gerade bei Jugendlichen etwa durch Benachteiligung erklären, etwa durch ein Leben in Armut. Auch eigene Opfererfahrungen, die bei Jugendlichen mit Migrationshintergrund häufiger anzutreffen seien, stünden mit Gewaltverhalten in Zusammengang, erklärt Prätor.

Unterschiede zwischen zwei Bevölkerungsgruppen im Gewaltverhalten nur mit der Staatsangehörigkeit oder Herkunftsregion zu begründen, ist nach Ansicht von Kriminologe Dirk Baier jedoch "absurd".

Die Täterschaft ist vor allem eines: männlich