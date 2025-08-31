Mehr als 13.000 Euro Unterschied 21 Prozent: Lohnungleichheit zwischen Osten und Westen wächst

In Thüringen erhalten anteilig besonders viele Menschen niedrige Löhne. (Symbolbild) (Quelle: Jan Woitas/dpa/dpa-bilder)

Auch mehr als 30 Jahre nach der Wende bleiben große Ungleichheiten zwischen Ost- und Westdeutschland bestehen. Mit Blick auf die Durchschnittslöhne ist die Lücke sogar gewachsen.

35 Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung wachsen die Lohnunterschiede einem Medienbericht zufolge zwischen West und Ost wieder. Der Durchschnitts-Bruttolohn für Vollzeitbeschäftigte liegt in Ostdeutschland mehr als 13.000 Euro oder 21 Prozent unter dem in den alten Bundesländern, schreibt das "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (RND) am Sonntag. Das RND beruft sich auf die Jahresbilanz für 2024 des Statistischen Bundesamts, die das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) abgefragt hat.

2023 hatten laut Vorabbericht westdeutsche Vollzeitbeschäftigte im Schnitt 60.798 Euro brutto verdient, ostdeutsche 48.023 Euro, ein Unterschied von 12.775 Euro. 2024 lag der Durchschnitt im Westen nun bei 63.999 Euro Jahres-Bruttogehalt, im Osten bei 50.625 Euro, ein Unterschied von 13.374 Euro.

Die Durchschnittslöhne seien im vergangenen Jahr zwar flächendeckend gestiegen, der Unterschied habe sich aber vergrößert. Am wenigsten verdienen Vollzeitbeschäftigte in Sachsen-Anhalt (46.708 Euro) und Thüringen (46.720 Euro), am meisten in Hessen (62.915 Euro) und Hamburg (62.517 Euro).

Das oberste Prozent verdient mehr als 200.000 Euro

BSW-Chefin Sahra Wagenknecht sagte dem RND: "Die Löhne der normalen Arbeitnehmer in Deutschland sind insgesamt viel zu niedrig, auch weil die regierungsgetriebene Inflation der letzten Jahre tief ins Portemonnaie der Bürger gegriffen hat." Die Lohnlücke zwischen Ost und West nannte sie "eine beschämende Bilanz".