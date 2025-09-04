Sozialstaat-Debatte Von Schirach – deutsches Steuersystem "vollkommen irre"

Von Markus Brandstetter Aktualisiert am 04.09.2025 - 03:28 Uhr Lesedauer: 4 Min.

Jurist und Schriftsteller Ferdinand von Schirach redet auf der Lit.Cologne Spezial 2022: Er fordert eine radikale Änderung des deutschen Steuersystens. (Archivbild) (Quelle: IMAGO/Christoph Hardt/imago)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Bei "Markus Lanz" attestierte Jurist Ferdinand von Schirach dem deutschen Steuersystem Irrsinn – und verteidigte die Verfassungsrechtlerin Brosius-Gersdorf.

Ist der Sozialstaat noch finanzierbar? Kanzler Friedrich Merz erklärte vor Kurzem, dass wir über unsere Verhältnisse leben. Arbeits- und Sozialministerin Bärbel Bas konstatierte wenig später, der Vorwurf, Deutschland könne sich seinen Sozialstaat nicht mehr leisten, sei "Bullshit" – eine viel kritisierte Reaktion, die auch am Mittwochabend bei Markus Lanz zur Sprache kam.

Loading...

Gäste:

Anke Rehlinger, SPD-Vizevorsitzende und Ministerpräsidentin des Saarlands

Kerstin Münstermann, Journalistin ("Rheinische Post")

Ferdinand von Schirach, Autor und Jurist

Die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger bemühte sich um eine sachliche Tonlage. "Ich glaube, es sind sich alle bewusst, dass abgeliefert werden muss", sagte sie – und kündigte an, dass die Koalition "noch mal für die Strecke bis zum Jahresende gute Verabredungen" treffen werde. Rehlinger sprach von notwendigen Reformen, betonte aber zugleich, dass diese "konkretisiert" werden müssten. Die ständigen Schuldzuweisungen in der Koalition hält sie für kontraproduktiv: "Es nützt jetzt auch nichts, dass man sich so auf dieser abstrakten Ebene permanent Vorhaltungen macht."

Es gehe nun darum, konkrete Veränderungen zu benennen und nicht nur abstrakt über Missstände zu sprechen. "Wenn man Reformen machen möchte, dann müsste man sie auch konkretisieren. Was heißt denn: Es kann nicht so weitergehen? Da fehlt mir bislang jeder Ansatz." Zwar zeigte sich Rehlinger gesprächsbereit, gab sich aber auch vage: "Natürlich muss umgekehrt die SPD auch sagen, wo sie bereit ist, Veränderungen mitzutragen".

Lanz: "Kommen Steuererhöhungen, oder nicht?"

Moderator Markus Lanz wollte konkret wissen: "Kommen Steuererhöhungen, oder nicht?", fragte er. Rehlingers Antwort: "Ja, aber nicht die, die Lars Klingbeil fordert". Als Lanz die Frage wiederholte, führte sie aus: "Ich glaube, wir brauchen darüber eine Debatte. Nicht nur, weil es möglicherweise einen Beitrag zum Haushalt leisten kann, sondern weil es eben auch eine Frage von Gerechtigkeit ist."

Kerstin Münstermann widersprach dem Optimismus der SPD-Ministerpräsidentin entschieden. Statt eines "Herbsts der Reformen", wie von der Bundesregierung angekündigt, sehe sie allenfalls den "Herbst, wo man beginnt, sich überhaupt mit dem Gedanken auseinanderzusetzen, dass es Reformen braucht". Zu mehr – also zu echter politischer Bewegung – sei die Koalition derzeit "nicht in der Lage".

Von Schirach: "Wir machen etwas, das vollkommen irre ist"

Ferdinand von Schirach übte indes Fundamentalkritik am politischen System. "Wir machen etwas, was vollkommen irre ist", sagte er und meinte damit das deutsche Steuersystem, das er als das "komplizierteste der Welt" bezeichnete. Sein Vorschlag: "Alle Ausnahmen weg. Und dann gibt es drei Steuerkategorien."

Eine solche Reform wäre nicht nur gerechter, sondern auch wirtschaftlich klüger. "Wenn Sie anfangen mit der Einzelfallgerechtigkeit, sind Sie verloren. Dann machen wir es noch komplizierter. Wir müssen es einfacher machen." Dann appellierte er: "Frau Rehlinger, wenn Sie diesen Einfluss auf den Kanzler haben und ein gutes Verhältnis, dann bitte setzen Sie es durch."