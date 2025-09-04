Sozialstaat-Debatte Von Schirach – deutsches Steuersystem "vollkommen irre"
Bei "Markus Lanz" attestierte Jurist Ferdinand von Schirach dem deutschen Steuersystem Irrsinn – und verteidigte die Verfassungsrechtlerin Brosius-Gersdorf.
Ist der Sozialstaat noch finanzierbar? Kanzler Friedrich Merz erklärte vor Kurzem, dass wir über unsere Verhältnisse leben. Arbeits- und Sozialministerin Bärbel Bas konstatierte wenig später, der Vorwurf, Deutschland könne sich seinen Sozialstaat nicht mehr leisten, sei "Bullshit" – eine viel kritisierte Reaktion, die auch am Mittwochabend bei Markus Lanz zur Sprache kam.
Gäste:
- Anke Rehlinger, SPD-Vizevorsitzende und Ministerpräsidentin des Saarlands
- Kerstin Münstermann, Journalistin ("Rheinische Post")
- Ferdinand von Schirach, Autor und Jurist
Die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger bemühte sich um eine sachliche Tonlage. "Ich glaube, es sind sich alle bewusst, dass abgeliefert werden muss", sagte sie – und kündigte an, dass die Koalition "noch mal für die Strecke bis zum Jahresende gute Verabredungen" treffen werde. Rehlinger sprach von notwendigen Reformen, betonte aber zugleich, dass diese "konkretisiert" werden müssten. Die ständigen Schuldzuweisungen in der Koalition hält sie für kontraproduktiv: "Es nützt jetzt auch nichts, dass man sich so auf dieser abstrakten Ebene permanent Vorhaltungen macht."
Es gehe nun darum, konkrete Veränderungen zu benennen und nicht nur abstrakt über Missstände zu sprechen. "Wenn man Reformen machen möchte, dann müsste man sie auch konkretisieren. Was heißt denn: Es kann nicht so weitergehen? Da fehlt mir bislang jeder Ansatz." Zwar zeigte sich Rehlinger gesprächsbereit, gab sich aber auch vage: "Natürlich muss umgekehrt die SPD auch sagen, wo sie bereit ist, Veränderungen mitzutragen".
Lanz: "Kommen Steuererhöhungen, oder nicht?"
Moderator Markus Lanz wollte konkret wissen: "Kommen Steuererhöhungen, oder nicht?", fragte er. Rehlingers Antwort: "Ja, aber nicht die, die Lars Klingbeil fordert". Als Lanz die Frage wiederholte, führte sie aus: "Ich glaube, wir brauchen darüber eine Debatte. Nicht nur, weil es möglicherweise einen Beitrag zum Haushalt leisten kann, sondern weil es eben auch eine Frage von Gerechtigkeit ist."
Kerstin Münstermann widersprach dem Optimismus der SPD-Ministerpräsidentin entschieden. Statt eines "Herbsts der Reformen", wie von der Bundesregierung angekündigt, sehe sie allenfalls den "Herbst, wo man beginnt, sich überhaupt mit dem Gedanken auseinanderzusetzen, dass es Reformen braucht". Zu mehr – also zu echter politischer Bewegung – sei die Koalition derzeit "nicht in der Lage".
Von Schirach: "Wir machen etwas, das vollkommen irre ist"
Ferdinand von Schirach übte indes Fundamentalkritik am politischen System. "Wir machen etwas, was vollkommen irre ist", sagte er und meinte damit das deutsche Steuersystem, das er als das "komplizierteste der Welt" bezeichnete. Sein Vorschlag: "Alle Ausnahmen weg. Und dann gibt es drei Steuerkategorien."
Eine solche Reform wäre nicht nur gerechter, sondern auch wirtschaftlich klüger. "Wenn Sie anfangen mit der Einzelfallgerechtigkeit, sind Sie verloren. Dann machen wir es noch komplizierter. Wir müssen es einfacher machen." Dann appellierte er: "Frau Rehlinger, wenn Sie diesen Einfluss auf den Kanzler haben und ein gutes Verhältnis, dann bitte setzen Sie es durch."
Vor allem aber kritisierte Schirach, dass die Politik den Menschen kein realistisches Bild vermittle. "Was Politiker aber immer wieder versuchen, ist zu sagen: Ja, es wird alles ganz furchtbar werden. Wir müssen Einschnitte hinnehmen … aber euch betrifft es nicht. Und es wird gar nicht schlimm für euch." Das stimme nicht, so Schirach, "und das merken die Leute". Die Folge davon sei Vertrauensverlust. "Die Folge ist, dass die Parteien wählen, mit denen wir nichts mehr zu tun haben wollen, weil sie irgendwie dauernd enttäuscht werden, und weil sie auch das nicht gesagt bekommen."
Rehlinger: "Es wird eine Zeit lang anstrengend bleiben"
Rehlinger wies den Eindruck, die SPD drücke sich vor unangenehmen Wahrheiten, entschieden zurück. "Das ist gar nicht das Problem, dass man den Leuten nicht sagt, dass das gerade sehr anstrengend ist. Im Übrigen: Ich mache das jeden Tag." Ihr Bundesland sei "eines der betroffensten vom Strukturwandel", betonte sie. "Und ich sage den Menschen: Das ist anstrengend. Und es wird eine Zeit lang anstrengend bleiben. Aber wenn wir uns anstrengen, kann es gut werden."
Entscheidend sei für sie, dass die finanziellen Lasten in einem Staat nicht gleich verteilt werden dürften. "Die Botschaft eines Sozialdemokraten ist immer zu sagen: Starke Schultern werden mehr tragen müssen als schwache." Deshalb lehne sie pauschale Einsparforderungen ab. "Es ist vollkommen klar, dass wir nichts zustimmen werden, wo Leute, die mit wenig Einkommen unterwegs sind, am Ende mehr zahlen müssen als diejenigen, die viel haben."
Schirach über Hamas-Angriff: "Der schlimmste Horror"
Zum Schluss der Sendung wurde auch der Krieg in Gaza thematisiert. Von Schirach sprach über den Überfall der Hamas auf Israel: "Ich habe als Strafverteidiger schlimme Sachen gesehen, aber so etwas habe ich wirklich noch nie gesehen." Er schilderte grausame Szenen sexualisierter Gewalt an Frauen, die durch Aussagen, Fotos und Körperkameras der Hamas-Terroristen belegt seien: "Der schlimmste Horror, den noch nie ein Film gezeigt hat."
Zur Frage, ob Israel bei seinem Vorgehen im Gazastreifen völkerrechtliche Grenzen überschreite, hielt sich Schirach zurück. "Sie werden von mir nichts dazu hören, weil jemand, der meinen Nachnamen trägt, für die nächsten 500 Jahre dazu nichts zu sagen hat." Damit verwies von Schirach auf das Verbrechen seines Großvaters Baldur von Schirach, der als NS-Gauleiter von Wien an der Deportation zehntausender Jüdinnen und Juden mitverantwortlich war. Grundsätzlich, so Schirach, gelte jedoch wie in allen Bereichen des Rechts auch im Völkerrecht stets der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit.
Gleichzeitig betonte er: "Israel ist der einzige demokratische Rechtsstaat nach westlichem Vorbild, den es dort unten gibt. Und wir müssen alles tun, dass es nicht schlimmer wird." Besonders gefährlich sei es, wenn jüdische Einrichtungen in Deutschland aus Angst schließen müssten: "Es gibt einen latenten Antisemitismus, und zwar weltweit, der überhaupt nicht zu leugnen ist." Deutschland habe hier eine besondere Verantwortung.
