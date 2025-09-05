Ungewöhnlicher Talk-Moment Lanz rügt Haßelmann – "Das ist gemein"
Markus Lanz hat mit seinen Gästen über die "Bullshit"-Aussage von Bundesarbeitsministerin Bas diskutiert. JU-Chef Winkel spricht von einer Entschuldigung.
SPD und Union wollen das Bürgergeld reformieren. Wie sie dabei vorgeht, darüber hat Markus Lanz am Donnerstag mit seinen Gästen diskutiert. In diesem Zusammenhang ging es zunächst vor allem um ein Wort: "Bullshit". Mit diesem Wort hatte Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas jüngst die Erklärung des Bundeskanzlers zurückgewiesen, dass die Aufgabenlast des Sozialstaates nicht mehr finanzierbar sei. Der Chef der Jungen Union, Johannes Winkel kritisierte diese Wortwahl.
Gäste
- Britta Haßelmann (Bündnis 90/Die Grünen), Fraktionsvorsitzende
- Johannes Winkel, Vorsitzender der Jungen Union
- Güner Balci, Integrationsbeauftragte von Berlin-Neukölln
- Michael Bröcker, "Table.Media"-Chefredakteur
"Wenn der Kanzler was sagt und sie sagt, das ist 'Bullshit‘, das ist kein gutes Benehmen", erklärte er bei Lanz. Noch viel mehr missfiel dem JU-Chef die Äußerung der Bundesarbeitsministerin, dass sich durch Änderungen beim Bürgergeld kein Geld einsparen ließe. Außerdem kritisierte er scharf, dass Bas mit Blick auf die Rente den Nachhaltigkeitsfaktor abschaffen wolle. "Das finde ich ehrlicherweise Bullshit", so Winkel. Eine Entschuldigung schulde Bas deswegen auch nicht Bundeskanzler Friedrich Merz, sondern den jüngeren Generationen, die unter einer Abschaffung des Nachhaltigkeitsfaktors leiden würden, befand er.
Anstoß an Bas‘ Äußerungen nahm bei Lanz auch "Table.Media"-Chefredakteur Michael Bröcker. Dass die Arbeitsministerin dementiere, dass der Sozialstaat Reformen brauche, "finde ich fast unverschämt", so der Journalist. Besonders bedenklich sei diese Aussage, weil die SPD im Kommunalwahlkampf in NRW derzeit reihenweise Städte an die AfD verliere, so Bröcker. "Ich verstehe es strategisch nicht, aber inhaltlich ist es noch viel schlimmer", so seine Einschätzung. Eine Reform des Bürgergelds sei dabei nicht als Rettung der Haushaltslöcher zu sehen, sondern viel mehr als "kleines Mosaikstück" beim Thema Leistungsgerechtigkeit.
Winkel und Haßelmann schenken sich nichts
Grünen-Fraktionsvorsitzende Britta Haßelmann nutzte Lanz' Frage danach, wie sie Bas' "Bullshit"- Aussage finde, für eine Spitze gegen den Bundeskanzler. "Niemals" werde die Regierung fünf Milliarden Euro beim Bürgergeld einsparen, wie Merz es angekündigt habe, erklärte die Grüne und mutmaßte, dass er das auch selbst wisse. Wichtigere Stellschrauben, um Sozialausgaben zu senken, seien viel mehr die Renten- und Krankenversicherungsausgaben, so Haßelmann.
Mit Blick auf die Regierung stichelte sie, Schwarz-Rot mache lediglich Ankündigungen, anstatt zu handeln, und stehe bereits nach 120 Tagen an dem Punkt, den man der Ampel nach dreieinhalb Jahren nachgesagt habe. Bas' "Bullshit" sei wohl ihrer Empörung über Merz zuzuschreiben, attestierte Haßelmann. Winkel ließ die Koalitionskritik nicht unkommentiert: Zu sagen, die Regierung sei "genauso schlecht wie wir früher", finde er "irgendwie ein bisschen eigenartig", erklärte er.
Zu Reibereien zwischen dem JU-Chef und der Grünen kam es im Laufe der Diskussion auch an anderer Stelle. So etwa als Winkel berichtete, er sei den halben Sommer über durch Deutschland gereist, um sich mit Jobcenter-Mitarbeitern auszutauschen. Sie habe diesen Sommer "keine Jobcenter-Mitarbeiter getroffen", begann Haßelmann ihren folgenden Redebeitrag und führte aus: Sie treffe sich aber "regelmäßig" mit Vertretern der Arbeitsgemeinschaft der Bielefelder Beschäftigteninitiativen und -träger. Winkel nannte ihre Ausführung daraufhin einen "super abstrakten Schwall von Gedanken".
Lanz rügt Haßelmann: "Das ist echt gemein"
Haßelmann forderte weniger Bürokratie: "Warum nicht Leistungen aus einer Hand?". Winkel konterte: Bürgergeld und Rente seien schon zwei verschiedene Themen. Daraufhin Haßelmann: "Da brauche ich keine Belehrung – wirklich nicht!"
Ermahnt wurde Haßelmann am Donnerstag dann von Moderator Lanz, als die Sprache auf Kanzleramtsminister Thorsten Frei kam. Frei habe sich als Talk-Gast in einer seiner jüngsten Sendungen auf die Frage, ob es zu Steuererhöhungen komme, um ein "klares Nein" gedrückt, erklärte Lanz. Haßelmann nahm das als Vorlage, um gegen den Kanzleramtsminister auszuteilen: Sie hoffe mal, dass er im Koalitionsausschuss sei und nicht wieder eine Rede beim Sparkassentag in seinem Wahlkreis halte, stichelte sie. "Das ist echt gemein, Frau Haßelmann", rügte Lanz. "Wirklich, das ist nicht in Ordnung." Schließlich habe sich Frei dafür entschuldigt und der Termin sei bereits lange im Voraus verabredet gewesen. Haßelmann entgegnete: Sie habe auch viele Termine verabredet und noch nie einen Koalitionsausschuss verpasst.
Andere Sorgen als die Anwesenheit aller Beteiligten äußerte Journalist Bröcker mit Blick auf die Regierung. Wenn man sich nach 120 Tagen nur noch gegenseitig versichere, dass man sich an den Koalitionsvertrag halte, kämen wichtige Reformen nicht, prognostizierte Bröcker. In Anspielung auf die Agenda 2010, mit der SPD-Bundeskanzler Gerhard Schröder 2003 seine Reformpolitik eingeleitet hatte, erklärte er: "Der Merz braucht auch den Schröder-Moment".
