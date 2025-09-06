t-online - Nachrichten für Deutschland
Umfrage: Klare Mehrheit gegen neue Hymne und Flagge

Vorstoß von Ramelow
Von t-online
06.09.2025 - 07:15 UhrLesedauer: 1 Min.
Bodo Ramelow: Seine Idee, die deutsche Nationalhymne und Nationalflagge zu überdenken, kommt in der Bevölkerung nicht gut an. (Archivfoto)
Ein Vorstoß von Bodo Ramelow zu neuen Nationalsymbolen stößt in der Bevölkerung auf breite Ablehnung. Besonders deutlich fällt das Urteil zur Nationalhymne aus.

Der Vorschlag von Bundestagsvizepräsident Bodo Ramelow, deutsche Nationalsymbole wie Hymne und Flagge zu überdenken, findet bei der Bevölkerung kaum Zustimmung. Laut einer exklusiven Civey-Umfrage im Auftrag des "Tagesspiegels" lehnen 79 Prozent der Befragten eine neue Nationalhymne ab. Nur elf Prozent sprechen sich dafür aus, zehn Prozent sind unentschieden.

Auffällig ist dabei der Unterschied zwischen Ost- und Westdeutschland: Während im Osten 25 Prozent eine neue Hymne befürworten, sind es im Westen lediglich acht Prozent. Besonders offen zeigen sich Wählerinnen und Wähler der Linken (39 Prozent Zustimmung) sowie des BSW (35 Prozent Zustimmung).

Noch deutlicher fällt die Ablehnung gegenüber einer neuen Nationalflagge aus. 86 Prozent der Befragten wollen Schwarz-Rot-Gold beibehalten, nur neun Prozent sind für eine Änderung.

Auch hier zeigen sich regionale Unterschiede: In Ostdeutschland sprechen sich 19 Prozent für eine neue Flagge aus, im Westen nur sechs Prozent. Lediglich bei den Anhängern der Linken gibt es keine klare Mehrheit gegen Ramelows Vorstoß – 44 Prozent lehnen ihn ab.

Themen
Bodo RamelowUmfrage
Deutsche Bundespolitik
Alexander DobrindtAnnalena BaerbockBärbel Bas,Boris PistoriusCarsten SchneiderDorothee BärFriedrich MerzHeiko MaasJohann WadephulJulia KlöcknerKarl LauterbachKarin PrienLars KlingbeilMarkus SöderMichael KretschmerSahra WagenknechtStefanie HubigThorsten Frei
