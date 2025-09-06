Vorstoß von Ramelow Umfrage: Klare Mehrheit gegen neue Hymne und Flagge
Ein Vorstoß von Bodo Ramelow zu neuen Nationalsymbolen stößt in der Bevölkerung auf breite Ablehnung. Besonders deutlich fällt das Urteil zur Nationalhymne aus.
Der Vorschlag von Bundestagsvizepräsident Bodo Ramelow, deutsche Nationalsymbole wie Hymne und Flagge zu überdenken, findet bei der Bevölkerung kaum Zustimmung. Laut einer exklusiven Civey-Umfrage im Auftrag des "Tagesspiegels" lehnen 79 Prozent der Befragten eine neue Nationalhymne ab. Nur elf Prozent sprechen sich dafür aus, zehn Prozent sind unentschieden.
Auffällig ist dabei der Unterschied zwischen Ost- und Westdeutschland: Während im Osten 25 Prozent eine neue Hymne befürworten, sind es im Westen lediglich acht Prozent. Besonders offen zeigen sich Wählerinnen und Wähler der Linken (39 Prozent Zustimmung) sowie des BSW (35 Prozent Zustimmung).
- Leserreaktionen: "Vorschlag kommt zur Unzeit"
- Nationalhymnen-Vorstoß: Heftige Kritik an AfD-Mann
Noch deutlicher fällt die Ablehnung gegenüber einer neuen Nationalflagge aus. 86 Prozent der Befragten wollen Schwarz-Rot-Gold beibehalten, nur neun Prozent sind für eine Änderung.
Auch hier zeigen sich regionale Unterschiede: In Ostdeutschland sprechen sich 19 Prozent für eine neue Flagge aus, im Westen nur sechs Prozent. Lediglich bei den Anhängern der Linken gibt es keine klare Mehrheit gegen Ramelows Vorstoß – 44 Prozent lehnen ihn ab.
- tagesspiegel.de: "Große Mehrheit gegen neue Hymne und Flagge" (kostenpflichtig)
- Dieser Text wurde teilweise mit maschineller Unterstützung erstellt und redaktionell geprüft. Wir freuen uns über Hinweise an t-online@stroeer.de.