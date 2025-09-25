Diese Behauptung fand ich immer fragwürdig. Protest ist auch ein harmloses Wort für die Wahl solcher Leute. Bemerkenswert finde ich die Tatsache, dass sich die Rechtsextremen bei uns immer weiter radikalisiert haben und damit höchst erfolgreich sind. In anderen europäischen Ländern haben sie sich hingegen ja zumindest etwas gemäßigter gegeben und der Mitte angenähert. Damit waren sie dort wiederum erfolgreich.

Die AfD ist mit dieser Radikalisierung inzwischen auch im Westteil Deutschlands erfolgreich, aber nirgendwo bislang so stark wie im Osten. Warum?

Die mangelhafte Aufarbeitung ist ein ganz, ganz großer Fehler der letzten 30 Jahre. Das war politisch so gewollt, das hatte etwas mit der Herausforderung der Transformation zu tun. Neben der gewaltigen wirtschaftlichen Transformation sollte nun nicht auch noch die große gesellschaftliche Debatte um die SED-Diktatur losgehen. Heute haben wir in Ostdeutschland wirklich Landschaften, wo der Rechtsextremismus Mainstream ist, er ist dort die dominierende Kultur. Das verändert eine Gesellschaft. Aber auch im Westen sehen wir eine Veränderung zum Radikalen hin. Dieses sogenannte Abschiebeticket, das auf dem letzten großen AfD-Parteitag für Aufregung sorgte, kam aus Baden-Württemberg und Hessen. Wenn wir radikale Entwicklungen im Osten hinnehmen und normalisieren, dürfen wir uns nicht wundern, wenn das im Westen abfärbt.

Was kann ein Mensch, der sich der Moral verpflichtet fühlt, denn in dieser Situation tun?

Eigentlich sollten mehr und mehr Leute in Parteien eintreten und zivilgesellschaftliche Organisationen unterstützen. Denn die Demokratie ist in Gefahr. Aber Parteieintritte sind eher die Ausnahme, das liegt auch daran, dass das Vertrauen in die demokratischen Parteien total gering ist.

Aber doch auch selbst verschuldet.

Ja. Das kommt nicht von ungefähr, diesen Schuh müssen sich die Parteien schon anziehen. Wenn ein Olaf Scholz kritische Fragen mit seiner mangelnden Gedächtnisleistung abtut oder ein Friedrich Merz erst das eine verspricht, dann aber das andere tut, ist das schlecht. Unsere politische Kultur ist nicht besonders gut darin, Lösungen zu entwickeln. Sie ist leider auch recht schlecht darin, sich selbst zu kontrollieren und zu korrigieren.

Auch dies trägt zur zunehmenden Polarisierung bei?

Sie nimmt zu, ja. Die Rechten waren immer schon besser darin, ihre Unterschiede zu bündeln: Sie sagen, das klären wir später, jetzt marschieren wir erst einmal gemeinsam in eine Richtung. Die Linke hingegen, die bei der letzten Bundestagswahl auch ziemliche Zugewinne verzeichnen konnte, zerstreitet sich aktuell wieder – etwa in der Palästina-Frage oder beim Thema Ukraine. Deshalb bin ich mir gar nicht sicher, wie erfolgreich sie bei den kommenden Landtagswahlen abschneiden wird.

Wie bei der legendären Monty-Python-Szene aus dem Film "Das Leben des Brian", in der sich die Volksfront von Judäa und die Judäische Volksfront gegenseitig bekämpfen?

Ja, das kommt der Sache nahe. Bei der Linken schwingt immer dieses Unversöhnliche mit. Wogegen die Rechten geeint auftreten – historisch, aber auch in der Gegenwart. Schon Figuren wie Adolf Hitler, Heinrich Himmler und Hermann Göring waren völlig unterschiedlich in Überzeugungen und Charakter, haben aber in der Sache zusammengehalten. Ähnlich heute: Alice Weidel verkörpert eine Schizophrenie innerhalb der AfD. Die Hälfte der Leute auf einem Parteitag würde sie – eine offen mit einer Migrantin lebende Homosexuelle – eigentlich am liebsten in ein Lager stecken. Trotzdem wurde sie einstimmig zur Kanzlerkandidatin gekürt. Weidel weiß das alles; und doch funktioniert es. "Schizophren, aber erfolgreich!", das könnte die AfD auf ihre Wahlplakate drucken.

Wie kann man der AfD effektiv entgegentreten?

Dafür braucht es öffentliche Räume, Räume, die allerdings bedroht sind – im Osten sowieso, aber auch zunehmend im Westen. Gerade im ländlichen Raum sind Kirchengemeinden oder Vereine nicht mehr so ein Anlaufpunkt – weil viele Leute nicht mehr dort arbeiten, wo sie aufgewachsen sind, die Anbindung fehlt. Das ist etwas, das man nicht unterschätzen darf. In Vereinen findet sich doch bisweilen eine relative Heterogenität, an Meinungen, an Lebensentwürfen, mit denen man sich immer wieder auseinandersetzen muss. Das sind Erlebnisse von Diversität und Vielfalt, die das Demokratisieren, die Toleranz, das Miteinander verstärken können.

Eben erst ist ein geplanter Auftritt von Michel Friedman im mecklenburgischen Klütz von der Stadtverwaltung abgesagt worden.

Das zeigt, wie schlimm es bereits steht.

Sie beklagen, dass der Rechtsextremismus in manchen Teilen Ostdeutschlands inzwischen Mainstream ist.

Das liegt auch am Nichtvorhandensein öffentlicher Räume. Die AfD greift hier ganz gezielt an. Denn sie will diese noch vorhandenen Räume zerstören oder kontrollieren. Da kommen wir wieder zur Union: Häufig wird in der Bundespolitik behauptet, auf kommunaler Ebene könne man die Zusammenarbeit mit der AfD nicht verhindern – aber gerade da muss man sie verhindern. Denn dort findet die Normalisierung dieser Partei statt.

Wenn schon das Vertrauen in unsere eigene Demokratie unter Druck gerät – wie steht es dann erst um das Vertrauen in den Westen und seine Moral weltweit? Staaten des Globalen Südens werfen Europa und den USA oft Scheinheiligkeit vor. Kann Deutschland überhaupt Vertrauen aufbauen, während Russland und China sich als Kämpfer für eine "gerechtere Weltordnung" inszenieren?

Wir in Deutschland haben immer diese Vorstellung, dass uns der Westen nach 1945 befriedet und dann die Demokratie gebracht hat. Viele andere Länder verbinden mit dem Westen – insbesondere den USA – eine ganz andere Geschichte. Denken wir an Chile, an Afghanistan und Irak. Da ist der Westen seinen eigenen moralischen Ansprüchen selten gerecht geworden. Insofern dürfte es ein hartes Stück Arbeit werden, dort Glaubwürdigkeit zurückzugewinnen.

Kann es gelingen?

Wie kein anderes politisches System kann eine Demokratie sich kritisch hinterfragen und korrigieren. Da brechen wir uns keinen Zacken aus der Krone, ganz anders als in autokratischen Ländern, wo Köpfe rollen, wenn einer einen Fehler begeht.

Was müsste konkret getan werden?

Der Westen hat in den vergangenen Jahrzehnten nach innen und außen an Strahlkraft verloren. Ganz wichtig ist die Suche nach Verbündeten: Wer sind die demokratischen Kräfte, mit wem können wir zusammenarbeiten und wie kann das aussehen? Man darf sich nicht ins Bockshorn jagen lassen. Das Ziel muss sein, unsere Diversität als Stärke zu nutzen und möglichst viele einzubeziehen. Daraus entsteht eine Art Schwarmintelligenz, wie wir es etwa in der Corona-Pandemie gesehen haben. So stabilisieren wir unsere demokratische Kraft, weil unsere Entscheidungen und unsere Ideen dadurch besser werden.