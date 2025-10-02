Inwiefern?

Wenn Moskau gegenüber Washington zur Zeit des Kalten Kriegs Signale der Entspannung senden wollte, dann zeigte sich die Sowjetunion in ihrer Deutschlandpolitik konzilianter – und gewährte auch der DDR zeitweilig größere Handlungsspielräume. Das galt etwa 1972 für den deutsch-deutschen Grundlagenvertrag im Rahmen von Willy Brandts Neuer Ostpolitik. Doch das Ganze hatte klare Grenzen, um unkontrollierbaren Eigendynamiken vorzubeugen. Der Kreml verordnete Ost-Berlin deshalb "eine konsequente Linie der Abgrenzung zur BRD". Vorsicht sei geboten, um "Bonn keine Hintertüren für den Aufbau 'innerdeutscher Beziehungen' zu bieten", wie es KPdSU-Generalsekretär Leonid Breschnew seinerzeit formulierte. Zugleich sollte die "Politik der DDR gegenüber der BRD vor allem zur Lösung der Hauptaufgabe beitragen, günstige äußere Bedingungen für den Aufbau des Sozialismus in der Republik zu schaffen".

Wie weit reichte die Abhängigkeit des SED-Regimes von Moskau – und wie agierten DDR-Politiker in diesem Rahmen?

Der Volksaufstand vom 17. Juni 1953 ist ein weiteres gutes Beispiel dafür. Da passierte etwas Unkontrolliertes, die SED-Oberen waren geschockt. Dabei handelte es sich um Leute wie Walter Ulbricht und Wilhelm Pieck, die die stalinistischen Säuberungen in der Sowjetunion überlebt hatten und nun in der DDR unmittelbar vor Ort sowjetische Politik exekutieren sollten und wollten. Sie hatten die Sowjetisierungspolitik des Kremls noch potenziert, am 17. Juni 1953 ging das Volk – nicht allein die Arbeiter – dann im Protest dagegen auf die Straße. Und was tat die SED? Sie rief Moskau um Hilfe, sowjetische Panzer rollten den Aufstand nieder. Die SED hätte es allein niemals in den Griff bekommen.

Walter Ulbricht hat diese existenzbedrohende Krise allerdings überstanden.

Die sowjetische Armee hatte die Lage stabilisiert, Ulbricht fand sich als Garant für Stabilität und Sicherheit reinstalliert, ja. Ende der Sechzigerjahre wollte Moskau ihn allerdings loswerden, Leute wie Erich Honecker sahen zudem ihre Chance, politisch in höhere Führungsfunktionen zu kommen. Und an Ulbrichts Absetzung 1971 sehen wir, dass sich etwas geändert hatte. Ulbricht wurde aufs Altenteil verfrachtet, im Stalinismus wäre er noch "liquidiert" worden.

Ulbricht war ein Stalinist alter Schule, passte er bei seiner Absetzung 1971 einfach nicht mehr in die Zeit?

Genau so war es. Damals setzte eine Phase der Entspannung im Kalten Krieg ein, die Neue Ostpolitik unter Bundeskanzler Willy Brandt von der SPD war an dieser Stelle sehr wichtig. Mit Ulbricht hätte das nicht funktioniert. Das war auch Moskau klar. Für die östliche Seite ging es in dieser Zeit in erster Linie darum, sich den territorialen Status quo nach dem Zweiten Weltkrieg durch den Westen garantieren und damit im Idealfall auch die Existenz der DDR völkerrechtlich absichern zu lassen. Vom Gedanken eines Gesamtdeutschlands hatte man sich bereits mehr und mehr verabschiedet. Honecker zielte also auf die international möglichst breite völkerrechtliche Anerkennung der DDR und wurde dabei von Leonid Breschnew in Moskau nachhaltig unterstützt.

Die DDR-Hymne "Auferstanden aus Ruinen" verhieß etwas anderes. "Deutschland, einig Vaterland", heißt es darin.

Die SED löste das Problem im Handumdrehen: Die Melodie blieb, ja, der Text wurde nicht mehr gesungen. Am Verhältnis zwischen Honecker und Breschnew zeigt sich erneut das Machtgefälle: Als deutlich wurde, dass Honecker an die Spitze der DDR rücken würde, hatte ihm Breschnew schon 1970 unmissverständlich klargemacht, dass Moskau weiter den Ton vorgeben würde: "Erich, ich sage Dir offen, vergesse das nie: Die DDR kann ohne uns, ohne die SU, ihre Macht und Stärke, nicht existieren. Ohne uns gibt es keine DDR."

1979 war es mit der Entspannung im Kalten Krieg allerdings vorbei, als die Sowjetunion in Afghanistan einmarschierte. Was waren die Auswirkungen auf die DDR?

Anfang der Achtzigerjahre verhängte das Regime in Polen zudem das Kriegsrecht angesichts des Erstarkens der freien Gewerkschaft Solidarność. Beide Konstellationen, Afghanistan und Polen, waren nicht im Sinne der beiden deutschen Staaten, die im Zuge der vorangegangenen Entspannungspolitik ihre Spielräume genutzt haben, um unter anderem die Lebensverhältnisse im deutsch-deutschen Verhältnis auch für die Bevölkerungen zu verbessern. Ein Mann wie Erich Honecker hat sich geschmeichelt und aufgewertet gefühlt, als er nach der Unterzeichnung des Grundlagenvertrags mit der Bundesrepublik 1972 Außen- und Deutschlandpolitik in einem bis dahin ungewohnten Ausmaß betreiben konnte. Honecker war alles andere als erfreut über die Entwicklungen, die nach den Jahren der Entspannung in einen zweiten Kalten Krieg führten.

Ebenso wenig gefiel Honecker wohl der neue starke Mann in Moskau ab 1985: Michail Gorbatschow. Das gegenseitige Verhältnis galt als schwierig.

Honecker glaubte, die DDR sei konsolidiert und stabil, ganz im Unterschied zur Sowjetunion. Er sah deshalb für seinen Staat keinerlei Reformbedarf, sondern vielmehr ein Vorbild für die erforderlichen Veränderungen innerhalb der UdSSR. Michail Gorbatschow gab ihm zeitweilig sogar das Gefühl, damit richtigzuliegen. Doch auf Dauer irrte sich Honecker aber gewaltig. Gleichwohl rieb er es Gorbatschow immer wieder unter die Nase. Er glaubte, Gorbatschow belehren zu können.

Viel Zeit blieb ohnehin nicht: Im November 1989 fielen die Berliner Mauer und der Eiserne Vorhang.

Gorbatschow traf diese Entwicklung mehr oder weniger unvorbereitet. Er verfügte über keinerlei Konzepte für die Eventualität, dass in der DDR etwas ins Rutschen kommen könnte. Honecker war ebenso völlig planlos. Es gab in der Sowjetunion – Regierung, Parteiapparat und auch der Wissenschaft – aber durchaus Leute, die hier differenzierter dachten: Außenminister Eduard Schewardnadse war so jemand. Zum Glück rollten am 9. November 1989 keine Panzer wie einst 1953. Und zu guter Letzt erkannte Gorbatschow, dass er mit seiner Zustimmung zur deutschen Einheit am Ende mehr erreichen konnte als mit dem Widerstand dagegen.

Diese Einheit ist nunmehr 35 Jahre alt, die AfD versucht in Ostdeutschland immer wieder, dieses Ereignis zu kapern, mit Slogans wie "Die Einheit vollenden". Dazu kommt die ausgeprägte Russlandfreundlichkeit dieser Partei, die im Osten so stark ist. Gibt es historische Erklärungen dafür?

1989/90 war ein Großteil der DDR-Bürger froh, das SED-Regime losgeworden zu sein. Als 1994 die letzten russischen Soldaten der Westgruppe der Truppen (WGT) Ostdeutschland verließen, werden ihnen auch die wenigsten nachgetrauert haben. Mittlerweile blicken manche Kreise sehr undifferenziert auf den gegenwärtigen russischen Präsidenten und dessen aggressive neoimperiale Politik. Diese Leute haben vergessen, was es bedeutet, unter Moskaus Fuchtel zu stehen. Unter ihnen finden sich solche, die sich aus den unterschiedlichsten Gründen zu den Verlierern der Einheit zählen, darunter auch alte DDR-Kader, die oft in der Sowjetunion studiert oder sich dort weitergebildet haben. Nicht zuletzt gibt es aber auch Menschen, die die liberale Demokratie grundsätzlich ablehnen.

Dreieinhalb Jahrzehnte sind eine lange Zeit – ist vielleicht vergessen und verklärt worden, wie die DDR wirklich war?

Das ist ein massives Problem in den ostdeutschen Bundesländern. Legendenbildung ist nach mehr als dreieinhalb Jahrzehnten keineswegs ungewöhnlich. Das sind normale menschliche Verhaltensweisen. Es gilt aber, mit einschlägigen politischen Bildungs- und Aufklärungsangeboten der Diktaturverharmlosung zu begegnen, ohne zugleich die Lebensleistungen einstiger DDR-Bürger in Abrede zu stellen. Derartige Maßnahmen sollten vor allem auf die jüngere Generation zielen, die das SED-Regime nicht mehr unmittelbar selbst erlebt hat. Ihr Bild davon wird aber oft durch Erzählungen im familiären Kreis oder etwa in den Schulen durch Lehrer, die durchaus noch DDR-sozialisiert waren, auf sehr verschiedene Weise geprägt.

Das Krieg führende Russland schürt die Legenden um die DDR und deren "Freundschaft" mit Moskau.

Wladimir Putin profitiert massiv davon. Er führt inzwischen einen hybriden Krieg auch gegen Deutschland. Sein Regime nutzt alles, um die deutsche Gesellschaft zu spalten. Angesichts von acht Landtagswahlen im nächsten Jahr, darunter in Sachsen-Anhalt und in Mecklenburg-Vorpommern, ist davon auszugehen, dass Russland seine psychologische Kriegsführung verschärfen wird. Wollen wir eine wehrhafte Demokratie bleiben und weiterhin in Freiheit leben, dürfen wir eine solche Entwicklung nicht widerstandslos hinnehmen.