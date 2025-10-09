Ist ein gewisses Maß an Angst in dieser Zeit der Krisen nicht angebracht?

Selbstverständlich. In der Psychologie unterscheidet man aber Real-Angst von neurotischer Angst. Die eine reagiert auf echte Gefahr, die andere auf eingebildete. Da kann die Politik ansetzen, eben dadurch, dass sie Orientierung leistet. Angst ist das Einfachste, was ich überhaupt bewirtschaften kann. Ich wiederhole: Das machen im Augenblick vor allem die Rechten mit dem Thema Migration, die anderen springen drauf, weil sie nicht verstehen, was für ein gewaltiger Fehler dieses Aufspringen ist.

Aber die Umstände müssen den Populisten schon entgegenarbeiten, um erfolgreich Angst zu bewirtschaften, oder?

Ja. Nehmen wir die Bundesrepublik Deutschland im Jahr 1999. Das war im Vergleich zu heute ein ganz ruhiger Laden. Da hätte die AfD keine Chance gehabt, weil die Leute einfach keine Angst hatten. Dieses Hintergrundgefühl, über das wir eingangs gesprochen haben, ist ja ein diffuses Gefühl. Das erreicht gar nicht die kognitive Ebene. Erst wenn dieses Diffuse, dieses Hintergründige, in Unruhe gerät, werden wir anschlussfähig für irgendwelche Bewirtschafter der Angst.

Die sozialen Medien dürften ihren Teil dazu beigetragen haben?

Diese Unternehmen leben ja davon, Angst und Wut, Aggression und Verunsicherung zu erzeugen. Sie erschaffen auch einsame Menschen – und einsame Menschen sind das Beste, was Leuten mit totalitären Absichten passieren kann.

Damit wir in diesem Gespräch nicht nur in Pessimismus schwelgen: Sehen Sie auch Wege aus der Krise?

Mein Buch hat einen durchweg optimistischen Ansatz. Wir müssen uns doch nicht vor der Zukunft verstecken. Wir sind die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt, unser Gesundheitssystem ist in der Krise, aber im Prinzip großartig. Ich weiß, wovon ich spreche: Vor fünf Jahren lag ich nach einem Herzinfarkt auf der Intensivstation, seitdem lege ich mich mit jedem an, der erzählt, in unserem Land würde nichts funktionieren. Wir müssen aufhören, den Rechten über jedes Stöckchen zu springen, das sie hinhalten. Die Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen ist so ein Beispiel.

Da ist die AfD weit hinter ihren Hoffnungen zurückgeblieben. Was meinen Sie?

Was schon fast ein Wunder ist, so wie zuvor alle über die AfD geredet haben. Speerspitze dieser überdonnerten Rhetorik war Ministerpräsident Hendrik Wüst, da konnte man ja Angst kriegen, dass die AfD das ganze Land überrollt. Aber 85 Prozent der Wähler in NRW sind vernünftige Menschen. Die AfD hat 15 Prozent gekriegt, das gefährdet keine Demokratie. Wir reden generell zu wenig über Deutschlands großen Trumpf.

Welchen?

Die Leute, die richtig handeln. Wir haben in diesem Land – Gott sei Dank – mehrheitlich eine vernünftige Bevölkerung. Die Leute engagieren sich ehrenamtlich, die drehen nicht durch, die schlagen niemanden zusammen. Und sie wählen, mindestens in Westdeutschland, durchaus rational. Die sind in keiner Gefahr, irgendwie Nazis zu werden. Das ist doch die Stärke von Demokratie: Ja, in Hagen und Duisburg türmten sich die Probleme, man muss sie konkret benennen und lösen. Dann wählt auch keiner die AfD. An deren Aufstieg hat der Journalismus in Deutschland auch seinen traurigen Anteil.

Provokante Gegenfrage: Die Medien haben also die AfD großgeschrieben und die Ostdeutschen sind teils irrational und unvernünftig?

Sagen wir mal so: Wenn ich die Innenstädte von Hagen oder Gelsenkirchen mit Erfurt oder Gotha vergleiche, muss die Ursache für die vielen ostdeutschen AfD-Wähler woanders liegen als in ihren realen Lebensumständen. Und zu den Medien: Der AfD wird ständig ein Gewicht gegeben, das sie gar nicht hat. Oder zumindest nicht hatte. Jetzt haben wir die bizarre Situation, dass die AfD in Westdeutschland als der Gottseibeiuns beschrieben wird, während die Lage in Ostdeutschland teils bagatellisiert wird. Da werden sich alle noch wundern, falls da nächstes Jahr nach einer Landtagswahl ein AfD-Mann Regierungschef werden sollte. Dann ist die komplette deutsche Politik ein Hühnerhaufen, weil ab diesem Moment de facto nichts mehr mit Brandmauer ist. Ich würde die Ostdeutschen übrigens nicht als unvernünftig bezeichnen, wie käme ich dazu? Aber die etablierte Politik interessiert sich nicht für die politische Dimension ihrer Gefühlslage.

Damit sind wir wieder beim Thema Ihres Buches. Warum haben Sie es geschrieben?

Das Buch ist der Versuch, eine andere Erzählung zu machen. Eine offene, vielleicht gerade deshalb auch orientierende Erzählung, eine Erzählung, die vielleicht verletzlich ist, weil ich auch über sehr Persönliches schreibe. Ich mache im Buch Suchbewegungen, wie die Dinge besser werden können, auch weil ich glaube, dass die Zeiten des wissenschaftlichen Experten vorbei sind, falls man nicht gerade Virologe in einer Pandemie ist. Das Buch ist eine Montage und hat Lücken, die man als Leserin und Leser ergänzt. Jedes Buch funktioniert nur unter der Hinzufügung dessen, was der Leser denkt. Klingt gut, ist aber nicht von mir.

Ich meine, den Schriftsteller Umberto Eco darin zu erkennen.

Richtig. "Lector in fabula" heißt Ecos entsprechendes Buch. Ich möchte, dass man selbst eigene neue Gedanken findet, wenn man mein Buch liest. Was aber nun tatsächlich wichtig ist, um auf Ihre Frage zurückzukommen: Wir müssen in dieser Umbruchsituation doch dringend die Frage stellen: Welches Land wollen wir denn eigentlich sein?

Ja, welches?

Eines, das seine freiheitliche Ordnung bewahrt und wieder ein Aufstiegsversprechen hält, würde ich sagen. Ohne einen Horizont, der den bloßen Reparaturbetrieb überschreitet, verliert man die Leute. Und es wird gewiss nicht besser, wenn wir uns diese Frage gar nicht mehr zu stellen trauen.

Zurzeit ist Deutschland arg versetzungsgefährdet, wenn wir es so sehen wollen.

Das kann man wohl sagen. Eigentlich bräuchten wir dringend Nachhilfe. Aber bei wem? USA, China, Russland? Eher nicht. Die anderen Europäer sitzen wiederum mit uns im gleichen Boot. Außer den Skandinaviern, die zwar auch ihre Probleme mit den Rechtspopulisten haben, aber zumindest Ideen dagegen entwickeln. Geld allein wird das Problem nicht lösen. Eher braucht es Blut, Schweiß und Tränen, um unseren Karren wieder aus dem Dreck zu ziehen.

Also mehr als ein "Herbst der Reformen"?

Der "Herbst der Reformen" ist auch wieder so ein Agenturscheiß. Alle labern sie vom "Herbst der Reformen", jeder halbwegs vernünftige Mensch in der Bundesrepublik denkt sich seinen Teil. Warum nicht einfach mal mit nur einem einzigen Bereich der Gesellschaft anfangen, da aber mal vernünftig?

Woran denken Sie?

Die Bildung. Frau Prien könnte als Bundesministerin doch die Karten auf den Tisch legen und bekennen: "Was bei uns seit Jahren in den Schulen läuft, ist eine absolute Katastrophe." Wir müssen zurück zu Willy Brandt, wir müssen einen Begriff davon haben, wofür Bildung in der Demokratie eigentlich da ist. Die Schule der Nation ist die Schule. Punkt. Wenn ich jetzt diese Debatte über die Wehrpflicht beobachte, wird mir ganz anders.

Was ist Ihr Problem damit?

Von den jungen Menschen wird immer nur etwas gewollt, es wird ihnen verdammt wenig gegeben. Ich habe in letzter Zeit oft mit jungen Menschen gesprochen und der Frust ist dort groß. Wer wurde denn während der Pandemie am meisten hängen gelassen? Wer hat jede Menge Unterrichtsausfall, marode Klos und Seiteneinsteiger-Lehrer? Wer kriegt später keine Rente? Und nun sollen diese jungen Leute die Wehrpflicht aufgedrückt bekommen, für Probleme, die sie nicht geschaffen haben? Na, schönen Dank auch.

Irgendwer muss dieses Land im Notfall verteidigen.

Dann sollten wir denjenigen, von denen man das will, auch den Respekt erweisen, den sie verdienen. Oder?