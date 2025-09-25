"Maischberger" zu russischen Provokationen Strack-Zimmermann: "Wir sind hier nicht bei Top Gun"

Von Charlotte Zink Aktualisiert am 25.09.2025 - 08:05 Uhr Lesedauer: 4 Min.

Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) bei einer Wahlkampfveranstaltung. (Archivbild) (Quelle: IMAGO/Christoph Hardt/imago)

Marie-Agnes Strack-Zimmermann und Ralf Stegner geraten bei "Maischberger" aneinander. Dabei startete alles mit überraschendem Einklang.

Drei Kampfjets über Estland, 19 Drohnen im polnischen Luftraum: Die Provokationen Russlands haben sich zuletzt gehäuft. Sandra Maischberger hat mit ihren Gästen am Mittwoch diskutiert, wie EU und Nato damit am besten umgehen sollten. Von der Vorsitzenden des EU-Verteidigungsausschusses Marie-Agnes Strack-Zimmermann und SPD-Außenpolitiker Ralf Stegner wollte sie wissen, was sie von Trumps Forderung halten, Flugzeuge im Nato-Luftraum abzuschießen. Zu ihrer eigenen Überraschung waren beide einer Meinung. So erachteten beide Politiker es als möglich, dass der russische Präsident Wladimir Putin einen Abschuss provozieren wolle, den er dann als Nato-Angriff darstellen könne.

Gäste

Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), Vorsitzende EU-Verteidigungsausschuss

Ralf Stegner, SPD-Außenpolitiker

Hendrik Streeck (CDU), Drogenbeauftragter

Joachim Llambi, Fernsehmoderator

Melanie Amann, "Der Spiegel"-Journalistin

Rainer Hank, "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung"-Journalist

Für das Abschießen eines militärischen Flugzeugs gebe es "klare Spielregeln", erinnerte Strack-Zimmermann. Und fügte hinzu: "Wir sind hier nicht bei Top Gun." Erst wenn eine Ansprache des Eindringlings und ein Abdrängen ohne Erfolg geblieben seien, könne ein Flugzeug nach dem geltenden Völkerrecht als Ultima Ratio abgeschossen werden, so die FDP-Frau. Auf Dauer würde es vermutlich so weit kommen, prognostizierte Strack-Zimmermann. Dass die Nato bisher davon Abstand genommen habe, nannte sie "richtig und klug".

"Ganz ausschließen", dass Russland die Nato angreifen würde, wollte auch Stegner nicht. Die Politik sei gut beraten, vorsichtig zu sein, so der Sozialdemokrat bei "Maischberger". Einerseits gelte es darauf zu achten, dass die Nato zusammenbleibe, so wie es bisher gut gelungen sei. Darüber hinaus dürfe man sich nicht auf ein Spiel einlassen, das womöglich in einer Eskalation endet, die man nicht mehr beherrsche.

Strack-Zimmermann lobt Pistorius

Lange dauerte es nicht, bis Strack-Zimmermann und Stegner ihre Einigkeit hinter sich ließen. Verschiedener Meinung waren sie, als es um ein Zitat des Bundesverteidigungsministers Boris Pistorius ging: "Wir müssen bis 2029 kriegstüchtig sein", hatte der SPD-Mann im Juni 2024 gesagt. Er hatte darauf verwiesen, dass Nachrichtendienste berichteten, Russland wäre bis dahin stark genug, um die Nato anzugreifen. Es handele sich lediglich um eine Einschätzung des Nachrichtendienstes, ordnete Stegner ein. "Das ist eine Information, mit der Politik umgeht, die aber noch keine Politik ist", stellte er klar. Auch mit dem Begriff "Kriegstüchtigkeit" sei er "nicht besonders glücklich", erklärte der SPD-Mann.

