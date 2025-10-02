Deutsche Einheit Was uns aus dem depressiven Sog herausführen kann

Meinung Harald Christ 02.10.2025 - 19:00 Uhr Lesedauer: 4 Min.

Berlin am 3. Oktober 1990 (Archivfoto): Millionen Menschen feiern die Deutsche Einheit. (Quelle: Wolfgang Kumm/dpa)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Wie gelingt es, in Deutschland wieder optimistischer in die Zukunft zu blicken? Der Unternehmer Harald Christ hat einige Vorschläge.

Mitte August veröffentlichte die "Neue Zürcher Zeitung" ein bemerkenswertes Interview mit dem Kabarettisten Vince Ebert. Die Überschrift lautete: "Ich weiß auch nicht, was mit uns Deutschen los ist …" Die Kernthese lautete: Hierzulande werde die Realität zu sehr über eine diffuse Stimmungslage definiert – und zu wenig anhand der Fakten.

Loading...

Betrachtet man die Lage im Lande im beginnenden Herbst 2025, so stimmt die Analyse des studierten Physikers nachdenklich. Und, um es vorwegzunehmen, bei genauerem Hinsehen zeigt sich, dass es objektiv mehr Gründe für Zuversicht und Optimismus gibt, als Umfragen und Stimmungsbilder es uns glauben machen wollen. Das hat nichts mit Gesundbeterei oder Blauäugigkeit zu tun, sondern mit einem klaren Blick auf die Realität.

Dabei stellt niemand die gigantischen Herausforderungen in Abrede, vor denen das Land, seine Bürgerinnen und Bürger sowie seine Entscheidungsträger in Politik und Wirtschaft stehen. Sie aufzuzählen, erübrigt sich, werden sie doch in Medien und öffentlichem Diskurs tagtäglich benannt, gewogen und debattiert. Was hingegen zu kurz kommt, ist die Perspektive, der Blickwinkel, der uns aus dem depressiven Sog herausführen kann.

(Quelle: IMAGO/ESDES.Pictures, Bernd Elmenthaler/imago-images-bilder) Zur Person Harald Christ, geboren 1972, ist Unternehmer und geschäftsführender Gesellschafter der Beratungsfirma Christ & Company. Christ ist zudem Mitglied des Investitions- und Innovationsbeirates (IIB), der das Bundesfinanzministerium beim Umgang mit dem 500 Milliarden Euro umfassenden Investitionspaket für Infrastruktur und Klima berät.

Christ war bis 2019 in der SPD, wechselte 2020 zur FDP und amtierte dort zwei Jahre als Bundesschatzmeister. Anfang Dezember 2024 trat er aus der FDP aus. Christ spendete bereits mehrere Hunderttausend Euro an SPD, FDP, CDU und Grüne – zur "Stärkung der Parteiendemokratie".

Ziemlich genau 35 Jahre ist es in diesen Tagen her, dass die deutsche Einheit im Land und bei den Menschen eine bis dahin nie gekannte Euphorie und Aufbruchstimmung ausgelöst hat. Damals schien alles möglich. Und auch wenn im Überschwang Fehler gemacht wurden, wenn bei Weitem nicht alles gelang – die Zuversicht ermöglichte es, eine gewaltige Energieleistung zu vollbringen. Ich kann bis heute nicht begreifen, wie und warum diese Erfolgsgeschichte in Teilen der Öffentlichkeit so in Vergessenheit geraten ist oder kleingeredet wird.

Nährböden für radikale Kräfte

Auch heute braucht es wieder eine Portion dieser Aufbruchstimmung – so wie damals 1989/90. Die Herausforderung ist derzeit kaum geringer, zumal es in diesen Tagen kein emotionales Schlüsselereignis wie den Mauerfall gibt und die Probleme sich über einen langen Zeitraum aufgestaut und gegenseitig verstärkt haben. Trotzdem gibt es keinen Grund für Schwarzmalerei.

Zweierlei muss geschehen, damit der Problemstau kontrolliert bewältigt werden kann: Die Politik muss jetzt rasch die richtigen Entscheidungen treffen – und für die Bürgerinnen und Bürger muss glaubhaft werden, dass es vorangeht.