Dieses Muster hat Geschichte. Seit der Gründung Israels werden dessen Fehler ausgeschlachtet, zunächst von rechtsradikalen, später zunehmend auch von linksprogressiven Milieus. Die Aggression seiner Nachbarn wird dabei allzu oft ausgeblendet. Israels in der Unabhängigkeitserklärung von 1948 wörtlich ausgestreckte "Hand zum Frieden" beantworteten fünf umliegende Staaten nur Stunden später mit einem Angriffskrieg.

Mit keinem anderen Staat vergleichbar

Dass Hunderttausende Palästinenser während der Nakba flohen oder vertrieben wurden, ist bekannt; dass zugleich Hunderttausende Jüdinnen und Juden aus arabischen Staaten vertrieben wurden, dagegen kaum. Dass die Hamas laut ihrer Gründungscharta die Vernichtung Israels anstrebt und der Iran dieses Ziel zur Staatsdoktrin erhoben hat, wird gerne ignoriert.

Israel kämpft seit seiner Gründung um das eigene Überleben. Als Schutzmacht jüdischen Lebens ist es mit keinem anderen Staat vergleichbar: Jüdinnen und Juden – gleich welcher Nationalität – wissen, dass sie dort Zuflucht finden. Zugleich ist Israel auch ein Staat wie andere: Es gibt Machtkämpfe, Korruption, Rassismus und gesellschaftliche Ausgrenzung.

Weder Juden noch Israelis tragen die Verantwortung

Anders als viele seiner Nachbarn verfügt Israel jedoch über demokratische Strukturen, eine lebendige Zivilgesellschaft und eine starke Opposition. Große Teile der israelischen Gesellschaft kritisieren Netanjahu laut – oft lauter als anderswo –, nicht zuletzt, weil das Schicksal der in den Händen der Hamas verbliebenen Geiseln allgegenwärtig ist. Das müsste auch hierzulande verstanden werden.

Wo jedoch jedes Verständnis verweigert und Israelis pauschal für das Leid in Gaza verantwortlich gemacht werden, bleibt am Ende nur eine Erklärung: Antisemitismus. Der 7. Oktober hat vielen die Gelegenheit verschafft, zuvor verdeckten Hass auf Juden in vermeintlichem "Palästina-Aktivismus" offen auszusprechen. Israels Kriegsführung muss kritisiert, das Leid der Menschen in Gaza anerkannt werden. Aber weder Juden noch Israelis tragen die Verantwortung für die Massaker des 7. Oktobers.

Wer sich aus humanistischer Motivation äußert, muss nicht nur die Völkerrechtsbrüche der israelischen Armee benennen, sondern auch die Verantwortung der Hamas für Beginn und Fortdauern der Katastrophe. Wer das Ende der Kriegshandlungen fordert, muss auch die Freilassung aller Geiseln und die Auflösung der Terrororganisation fordern. Wer die Gründung eines palästinensischen Staates zur Grundlage für Frieden im Nahen Osten erklärt, muss zugleich das Existenzrecht Israels bedingungslos anerkennen. Nur so lässt sich einer weiteren Spaltung der Gesellschaft entgegenwirken. Wer das mutwillig verhindert, mindert das Leid der Zivilisten in Gaza nicht. Er trägt aber dazu bei, dass Hass und Gewalt gegen Jüdinnen und Juden weiter zunehmen.