Trotzdem machen Sie weiter?

Warum nicht? Eigentlich bin ich ein Geschichtenerzähler, ich erzähle den Menschen, dass ihre bisherige Ernährung nicht so gut ist – und ich biete ihnen eine andere Erzählung an. Ich zwinge niemanden zu irgendetwas, ich biete Alternativen an. Aber ich habe die Fakten auf meiner Seite.

Bitte erklären Sie.

Ich habe die Blue Zones dieser Welt bereist, also die Regionen rund um den Globus, wo sehr viele Menschen 90 Jahre, 100 Jahre oder noch etwas älter werden. Und sie leben dort nicht nur sehr lange, sondern auch produktiv und glücklich. Sie haben Spaß im hohen Alter, sie lachen, ja, mein Gott, sie haben auch noch Sex, alles Dinge, die man von Menschen in diesem Alter nicht mehr unbedingt erwarten würde. Ihre körperliche Verfassung ist beeindruckend, was viel mit ihrer Ernährung zu tun hat. Komme ich dann nach London, Manchester, Berlin oder Hamburg, stelle ich mir die Frage: Warum tun wir hier nicht mehr für uns? Es ist doch unser Leben.

Mit "Eat Yourself Healthy" haben Sie deswegen gerade Ihr neues Kochbuch herausgebracht. Was ist das Besondere daran?

Darin sind nicht nur die Erkenntnisse aus meinen Reisen in die Blue Zones eingeflossen, sondern auch die Erkenntnisse aus meinem Austausch mit den besten Denkern aus den Bereichen Körper, Biologie, Schlaf, Darm und so weiter. In "Eat Yourself Healthy" habe ich versucht, das alles für die Leser in kleine Häppchen zu zerlegen: Frühstück, Brunch, Mittagessen, Abendessen, Desserts, Snacks, Getränke, alles ist sehr dynamisch und flexibel.

Welche Gruppe von Menschen wollen Sie ansprechen?

Alle. Vom Schüler bis zum Rentner, jeder kann daraus etwas mitnehmen. Vor allem will ich zeigen, dass man in jedem Alter etwas bewirken kann. Ich meine, niemand muss morgens mit 50 Jahren in den Spiegel blicken und sich denken: Meine Güte, fühle ich mich furchtbar. Deswegen gebe ich auch allerhand Tipps aus der Biologie – etwa wie die Frage "Wie schlafen wir besser?". Ich hatte selbst lange ein schreckliches Problem mit dem Schlafen. Es gibt einfache Schritte zum besseren Schlaf, einfache Schritte für eine bessere Ernährung, einfache Schritte, um sich besser zu fühlen.

Wie streng sollen sich die Menschen Ihrer Meinung nach daran halten?

Ich bin kein Missionar. Wer Gerichte aus dem Buch ausprobiert, wird entdecken, dass sie nicht nur gesund, sondern auch einfach herzustellen und vor allem lecker sind. Im Buch ist auch ein "zweiwöchiger Kickstarter"-Plan enthalten, es geht um Frühstück, Mittagessen und Abendessen. Das ist ein guter Einstieg, man bekommt Lust auf mehr. Aber mein Gott, wer sich am nächsten Tag zur Abwechslung dann irgendwo einen Burger, eine Pizza oder sonst etwas bestellen will, na los, kein Problem! Aber Tatsache ist: Wer kochen kann, kann sich selbst einen Burger zubereiten. Das geht schneller und ist gesünder. Warm ist er obendrein auch noch, wenn er aus der eigenen Küche kommt. Günstiger sowieso.

Damit sind wir wieder beim Geld angekommen.

So ist es. Nach der Hypothek für das eigene Haus dürften Lebensmittel der nächstgroße Faktor sein, für den Menschen ihr Geld ausgeben. Davon profitiert eine gigantische Industrie. Vergessen Sie Öl, Gas oder andere Industriezweige. Die Lebensmittelindustrie und die Landwirtschaft bilden die bedeutendsten Industrien weltweit. Und dabei geht es nicht um Gut gegen Böse, nicht um Luke Skywalker gegen Darth Vader. Große Unternehmen könnten auch Teil der Lösung sein – und einige der größten Probleme der Welt angehen.

Mit dieser Aussage haben Sie sich nicht nur Freunde gemacht. Oder?

Es ist aber wahr. Allerdings müssen wir die großen Unternehmen davon überzeugen, dass sie nicht nur anders können, sondern dass es sich auch auszahlt. Aber genauso wie Menschen hassen Unternehmen Veränderungen, sie sind besessen davon, nichts zu ändern. Aber was ist passiert, als Großbritannien 2018 eine Zuckersteuer auf zuckerhaltige Getränke eingeführt hat? Die Unternehmen haben sogar mehr Geld verdient, weil sie ihr Angebot diversifizieren mussten. Viele Konzernchefs dachten, ich wäre der Bösewicht, der Hippie, der ihnen das Geschäft vermiesen wollte. Das war ein gewaltiger Irrtum! Das ist der Beweis, dass es sich lohnt, Gutes zu tun. Aber der Weg zu einer besseren Ernährung ist noch lang.

Wo besteht dringender Handlungsbedarf?

Es braucht mehr Ehrlichkeit auf den Produktverpackungen. Das wäre sehr wirkungsvoll. Auf der Vorderseite der Produkte in den Lebensmittelregalen sieht immer alles wunderbar aus, die Wahrheit darüber, was an Zutaten in der Nahrung ist, finden wir in kleiner Schrift auf der Rückseite. Das ist den Verbrauchern gegenüber doch ziemlich unfair, oder? Wir brauchen mehr Ehrlichkeit und Transparenz, da ist die Gesetzgebung gefragt. Aber wir sollten noch mehr tun.

Was genau?

Das Kochen entgleitet unserer Gesellschaft, für mich als Koch ist das besonders traurig. Daher wünsche ich mir, dass jedes deutsche Kind, wenn es mit 16 Jahren die Schule verlässt, mindestens zehn Rezepte beherrscht und die Grundlagen der Ernährung kennt. Deutsches Essen ist wunderbar, wir sollten stolz darauf sein und es bewahren. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass gesundes Essen Leben rettet.

Köche genießen mittlerweile eine Art Heldenstatus, im echten Leben, aber auch auf den TV-Bildschirmen. Haben Sie die hochgelobte Serie "The Bear" rund um den Existenzkampf eines Restaurants in Chicago gesehen?

Ich habe bislang nur die ersten paar Folgen gesehen, weiß aber, dass die Serie sehr beliebt ist und viele Preise gewonnen hat. Da muss ich also an "The Bear" dranbleiben.

In der Handlung gehen die Emotionen in der Küche regelmäßig hoch. Ist das normal?

Alle haben eine bestimmte Vorstellung davon, wie ein Küchenchef zu sein hat. Ein wenig wie ein Kommandant wohl. Dabei ist doch nirgends festgeschrieben, wie man an der Spitze einer Küche sein muss. Man kann sensibel sein, verletzlich, auch einmal weinen, warum nicht? Ein Kommandant muss ja nicht immer ein Mistkerl sein. Die genialsten Führungskräfte sind wie Ninjas, sie sind einfach da, wo sie gebraucht werden, ansonsten lassen sie die Leute ihren Job machen. Es kann anmutig sein, ein wenig wie ein Ballett in der Küche.