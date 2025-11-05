Was macht Ihnen Mut?

Ich will nicht das "Wort zum Sonntag" führen, sondern ganz konkrete Beispiele liefern. Da sind etwa Millionen Menschen in diesem Land, die in Ehrenämtern als Bürger Gutes tun. Diese Menschen überführen all diejenigen der Lüge, die behaupten, dass in diesem Land nichts mehr funktioniert. Joachim Fest, ein liberalkonservativer Publizist, hat einmal geschrieben: "Unter den Gefährdungen freiheitlicher Systeme steht das Empfinden der Ohnmacht obenan, und dessen Wortführer waren seit je die sichersten Beförderer jenes Menetekels, das sie von den Wänden lasen." In Deutschland muss sich niemand ohnmächtig fühlen, das wollen uns nur falsche Propheten einreden. Ich habe mein Buch gegen diese Verliebtheit in die Ohnmacht geschrieben.

Zu diesem Gefühl der Ohnmacht gehört der erschütterte Glaube an eine positive Zukunft. Haben Sie angesichts des Klimawandels, von Kriegen und Krisen dafür Verständnis?

Selbstverständlich. Gerade für junge Menschen, die sich eine Zukunft aufbauen wollen. Wir leben in brutalen Zeiten, was teils auch unserer Sorglosigkeit und Scheinheiligkeit geschuldet ist. Besonders wehre ich mich gegen die rabulistische Entgegensetzung von Freiheit versus sozialer Chancengleichheit: dieser verschmierte Freiheitsbegriff der sogenannten Libertären, die uns weismachen wollen, Freiheit wäre es, wenn jeder allein an sich denkt. Elon Musk hat deutlich zum Ausdruck gebracht, dass Empathie und Solidarität seiner Ansicht nach nur etwas für Schwächlinge sind. Mehr kann man den Begriff der Freiheit kaum verhunzen.

Die Zahl der Menschen, die in Freiheit leben, sinkt, Autokratien sind im Aufschwung. Russland ist militärisch aggressiv, China setzt auf seine Wirtschaftsmacht. Wer ist gefährlicher für die Freiheit?

Auf längere Sicht ist China womöglich sogar noch gefährlicher. Dort herrscht das Ideal einer formierten, fortschreitenden Gesellschaft, in der Menschen eigentlich zu Ameisen gemacht werden. Bei Wladimir Putin findet sich keine politökonomische Vision, noch in seinen blutigen Aggressionen ist das Regime eher rückwärtsgewandt. Er will uns maximalen Schaden zufügen, das reicht ihm. Auch deshalb ist Putin langfristig zum Scheitern verurteilt. Er hat kein Programm, er kann nur Angst, Tod und Zerstörung verbreiten.

Wie konnten wir Russlands Wunsch nach einer Revanche mit dem Westen so lange unterschätzen?