Ex-Bundesverfassungsrichterin Baer "Wo die fehlt, wird es gefährlich"
Das Bundesverfassungsgericht ist Wächter der deutschen Demokratie. Doch was passiert dort eigentlich? Ex-Verfassungsrichterin Susanne Baer über Vielfalt als Stärke und die Bedrohung der Freiheit.
Das Grundgesetz ist für Susanne Baer unverzichtbar, sie trägt es immer bei sich. Zwölf Jahre lang hat die Juristin als Verfassungsrichterin in Karlsruhe mit dafür Sorge getragen, dass das Grundgesetz beachtet und eingehalten wird. Mit Sorge beobachtet Baer, wie in Zeiten autoritärer Umtriebe Verfassungsgerichte weltweit unter Druck geraten. Und auch in Deutschland steht nicht alles zum Besten, wie das Drama um die eigentlich für Karlsruhe nominierte Frauke Brosius-Gersdorf zeigte.
Um die Bedeutung des Bundesverfassungsgerichts deutlich zu machen, hat Baer ihr Buch "Rote Linien" geschrieben. Im Interview erklärt die Juristin, warum Karlsruhe vor antidemokratischen Kräften geschützt werden muss, wie das Bundesverfassungsgericht arbeitet und warum dort niemals irgendwelche "Deals" gemacht werden.
t-online: Professorin Baer, wie gut ist das Bundesverfassungsgericht mittlerweile vor Übergriffen oder gar einer Übernahme durch antidemokratische Kräfte geschützt?
Susanne Baer: Darauf muss ich Ihnen eine typisch juristische Antwort geben: Es kommt darauf an. Und in diesem Fall kommt es auf uns alle an, nämlich die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes. Die Menschen sind der stärkste Rückhalt, den das Gericht hat und den es auch braucht. Denn das Bundesverfassungsgericht ist für alle da – und das ist wahrlich keine Selbstverständlichkeit in der Geschichte.
Wie steht es um die juristische Resilienz des Karlsruher Gerichts?
Im internationalen Vergleich steht das deutsche Gericht nicht schlecht da. Ende 2024 hat eine große Mehrheit im Deutschen Bundestag dafür gesorgt, dass bestimmte Regeln für das Bundesverfassungsgericht ins Grundgesetz gekommen sind. Das war gut und wichtig, denn die Gefahr ist damit zwar nicht gebannt, aber sie wurde immerhin erkannt. Jetzt wird es darauf ankommen, auf das Gericht zu achten. In anderen Ländern wurde die Ausstattung hinter den Kulissen gekürzt, wurden Verfahrensregeln geändert oder Leute entsandt, die tatsächlich nicht zum Rechtsstaat beitragen wollen – das darf hier nicht geschehen.
Zur Person
Susanne Baer, geboren 1964, ist Rechtswissenschaftlerin und war von 2011 bis 2023 Verfassungsrichterin in Karlsruhe. Seitdem lehrt Baer wieder Öffentliches Recht und Geschlechterstudien an der Humboldt-Universität zu Berlin, wo sie die Clinic für Grund- und Menschenrechte gegründet hat. Kürzlich erschien Baers Buch "Rote Linien. Wie das Bundesverfassungsgericht die Demokratie schützt" im Verlag Herder.
Ein keineswegs geringer Teil der Unionsfraktion hielt im Frühsommer plötzlich die von der SPD nominierte Juristin Frauke Brosius-Gersdorf nicht mehr für "vernünftig", ihre gescheiterte Wahl zur Verfassungsrichterin avancierte zur Farce.
Es war ein Tiefpunkt der politischen Kultur in diesem Land. Es hat die Betroffene schwer belastet, und schon das ist schlimm. Es war auch ein Effekt verzerrter Nachrichten und organisierter Diffamierung – da werden die sozialen ganz schnell unsoziale Medien. Hoffen wir, dass das nicht wieder vorkommt.
Wie groß ist der Schaden für das Bundesverfassungsgericht, aber auch die politische Kultur in dieser polarisierten Zeit?
Das Gericht hat hoffentlich keinen Schaden genommen. Es ist aber ein Weckruf für alle. Kein Zufall, dass es eine Frau getroffen hat, und beunruhigend, dass reproduktive Gerechtigkeit so fundamentalistisch behandelt wird. Wird das nicht nur, aber gerade Frauen davon abhalten, sich einem solchen Risiko bei der Kandidatur für öffentliche Ämter auszusetzen? Es ist für die Demokratie insgesamt wichtig, hier zu einem besseren, einem anständigen Verfahren zurückzufinden.
Wie hätte die Krise besser gelöst werden können?
Das lag in der Verantwortung der Politik. Wichtig wären jedenfalls klare Worte aus allen demokratischen Parteien, dass man so mit Menschen nicht umgeht, und dass Diffamierungen keine Chance auf Erfolg haben. Künftig müssen Zweifel früher und verlässlich geklärt werden, und Falschbehauptungen gehören nicht dazu.
Die AfD hat bislang – zu ihrem Leidwesen – keinen Kandidaten ans Bundesverfassungsgericht entsenden können.
Das hat seine Gründe. Die 16 Richterinnen und Richter des Bundesverfassungsgerichts werden hälftig von Bundestag und Bundesrat gewählt, jeweils mit einer Zweidrittelmehrheit. Selbstverständlich hat die AfD also das Recht, Kandidaten für Karlsruhe vorzuschlagen, und hat das auch bereits getan. Aber sie fanden nicht die Unterstützung anderer Parteien. Wenn eine Partei in Teilen bereits vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft wird, und ansonsten selbst ausgibt, sich nach außen gut benehmen zu wollen, aber ansonsten Hetze gegen andere Menschen duldet, fördert oder gar betreibt, dann ist ja mehr als zweifelhaft, ob ihre Kandidaten fest auf dem Boden des Grundgesetzes stehen. Und das müssen sie, denn das ist die Idee.
Sie selbst waren zwölf Jahre lange Verfassungsrichterin in Karlsruhe, nun haben Sie mit "Rote Linien" ein Buch darüber geschrieben, warum das Bundesverfassungsgericht wichtig ist und wie es arbeitet. Ein wichtiger Punkt ist dabei die Vielfalt, die die Richterinnen und Richter auszeichnen soll. Wäre dies ein Angriffspunkt für die AfD, die mittlerweile die zweitstärkste Fraktion im Bundestag stellt?
Die Vielfalt ist wichtig – als "Diversity" wird sie aber nicht nur in den USA sogar bekämpft, und hat auch in Deutschland keinen leichten Stand. Im Verfassungsgericht lässt sich sehen, wie wichtig es ist, dass da unterschiedliche Menschen sitzen, die bei einer Entscheidung zusammenkommen müssen. Aber dazu gehört etwas, das ich in dem Buch eine Haltung nenne, zum Amt, zur Demokratie. Wo die fehlt, wird es gefährlich. Und in einigen Staaten haben rechtsradikale Parteien bereits Richter in Gerichte gebracht, die sie letztlich zerstören wollen.
Welche konkrete Gefahr besteht?
Wer auch immer mit welcher Weltanschauung im Gericht sitzt: Alle müssen den Konsens wollen. Wenn dagegen Leute in so ein Gericht kommen, die lieber polarisieren, funktioniert das nicht. Im Verfassungsgericht sind ja abweichende Meinungen erlaubt. Aber sogar die sind auf der Suche nach überzeugenden Argumenten. Wer aus dieser Suche aussteigt, unterläuft das insgesamt. Deshalb war es auch sehr beunruhigend, dass sich während der Coronapandemie sogar Richter und Staatsanwälte ganz eindeutig über ihre Befugnisse hinweggesetzt haben, um ihre politischen Auffassungen durchzusetzen. Wer den Rechtsstaat nicht achtet, sondern im Gewand des Rechts eigentlich Unrecht betreiben will, hat in Gerichten nichts verloren. Wir sollten uns da nicht täuschen lassen.
Inwiefern?
Radikale und extremistische Kräfte betreiben heute eine perfide Strategie, die es schwerer macht, sie zu erkennen. Der Soziologe Heitmeyer, der das schon lange beobachtet, spricht von einer rohen Bürgerlichkeit – da geben sich Leute eine bürgerliche Fassade, hinter der sich ein menschenverachtender Kern versteckt. So wird dann auch versucht, demokratische Institutionen zu kapern: Man bringt seine Leute da rein, die sich dann als Wolf im Schafspelz entpuppen. Man ändert Kleinigkeiten im Verfahren, mal hier, mal da. Man sät Zweifel, stellt insgesamt infrage … und am Ende ist der Schaden gewaltig.
Kommen wir zur Frage, was das Bundesverfassungsgericht derart wichtig für unsere Gesellschaft macht.
Wer in einer Demokratie leben will, die diese Bezeichnung verdient, mit der Chance auf ein freies, gleichberechtigtes und selbstbestimmtes Leben, der weiß das Bundesverfassungsgericht zu schätzen. Ich habe das Buch geschrieben, um das zu erklären: Welche Idee steckt dahinter, wie funktioniert das konkret, was kommt dann bei den großen Kontroversen dabei raus. Im Kern ist die Aufgabe eines Verfassungsgerichts, sich bei den Regierenden und sonstwie Mächtigen unbeliebt zu machen.
Es zeigt ihnen die "Roten Linien" auf?
So ist es. Das Bundesverfassungsgericht soll und muss den Mut haben, der Macht in den Arm zu fallen, ihr Grenzen aufzuzeigen, die nicht überschritten werden dürfen. Aber wichtig ist auch: Das Gericht ersetzt nicht Politik, denn innerhalb dieser Begrenzungen ist weiter Engagement gefragt, in der Politik und in der Gesellschaft. Nur wenn das Gericht dann die Rote Karte zückt, finden das natürlich nie alle schön. Heute leben wir sogar in einer Zeit, in der Verfassungsgerichte und Menschenrechtsgerichte weltweit unter Druck stehen, weil sich vor allem autokratische Regierungen nicht stören lassen wollen. Das ist bedrohlich, darunter leiden Menschen und deswegen ist es so wichtig zu zeigen, warum diese Institution für uns alle bedeutsam sind.
Dabei hat das Bundesverfassungsgericht keine eigenen Machtmittel, um sich durchzusetzen.
"Kein Schwert und keine Geldbörse", so fasst es ein alter englischer Spruch zusammen. Das Bundesverfassungsgericht hat nur das Vertrauen der Menschen. Und es braucht dieses Vertrauen. Weil dort nichts anderes gilt als das Grundgesetz.
Damit sind wir wieder bei der Auswahl der Richterinnen und Richter angelangt, die für zwölf Jahre ohne die Möglichkeit einer Verlängerung gewählt werden.
Deutschland hat da einen weisen Modus gewählt. Die Richterinnen und Richter werden nicht alle auf einmal ausgetauscht, sondern mal geht die eine, mal der andere. Das bedeutet immer wieder einen neuen Blick auf die Dinge, aber keinen Bruch. In den USA ist das anders, denn die Mitglieder des Supreme Court werden auf Lebenszeit ernannt und maßgeblich vom Präsidenten ausgewählt. Dagegen braucht es in Deutschland die Zweidrittelmehrheit, und das heißt praktisch, dass sich die Parteien verständigen und auch Kandidaten der jeweils anderen Seite akzeptieren müssen. Das hat in der Geschichte der Bundesrepublik dazu geführt, dass es konservative, liberale und progressive Richterinnen und Richter in Karlsruhe gibt, aber eben keine extremen.
Sie selbst sind einst von den Grünen für das Bundesverfassungsgericht nominiert worden. Welche Rolle hat das für Sie in Ihrer Zeit als Verfassungsrichterin gespielt?
Keine. Ich selbst bin nicht Mitglied einer Partei, aber auch bei denen, die es sind, spielt das Parteibuch in Karlsruhe keine Rolle. Für die Richterinnen und Richter ist das Grundgesetz entscheidend, nicht die politische Präferenz. Vor allem ist alles in Karlsruhe auf Konsens angelegt, da kann ohnehin niemand mit dem Kopf durch die Wand. Weder eine konservative Richterin noch ein progressiver Richter könnte seine Meinung einfach so durchboxen. Und das ist gut so. Alle müssen bereit sein, die Gegenargumente zu hören und zu erwägen. Und "Deals" werden nicht gemacht.
Deutschland ist ein diverses Land, der Blick auf die derzeitige Besetzung des Bundesverfassungsgerichts zeigt weiße Frauen und Männer ohne Migrationshintergrund. Ist das nicht ein Problem?
Da ist ganz sicher Luft nach oben, aber verschieden sind die Richterinnen und Richter schon jetzt. In der Justiz ist es jedenfalls besser als in deutschen Chefetagen. Und bei der Vielfalt kommt es auf sehr viele Aspekte an.
Ihre Wahl nach Karlsruhe war ein Schritt hin zu mehr Diversität, Sie waren die erste offen homosexuelle Richterin am Bundesverfassungsgericht.
Tatsächlich bin ich in den Vorgesprächen von konservativer Seite dazu auch intensiv befragt worden. Im Arbeitsleben wäre das verboten, aber ich habe offen und ehrlich geantwortet. Werden heterosexuelle Menschen auch gefragt, ob sich das auf ihre juristische Arbeit auswirkt? Ich dachte jedenfalls, dass die Abgeordneten die ungeschminkte Wahrheit verdient haben – und habe wohl die Vorurteile ausräumen können.
Haben die zwölf Jahre in Karlsruhe Sie verändert?
Eigentlich müssen Sie da andere Menschen fragen. Aber so ein Amt geht natürlich an niemanden spurlos vorüber. Es ist eine sehr intensive Zeit, die enge Zusammenarbeit, die Begegnungen, die auch harten Beratungen. Ich hatte vor allem das große Glück, mit wunderbaren Menschen zusammenzuarbeiten. Es gab da eine bemerkenswerte Offenheit für andere Standpunkte.
Haben Sie sich selbst von anderen Argumenten überzeugen lassen?
Immer wieder, ja. So wie andere meine Argumente ab und an überzeugt haben. Da lernen alle von- und miteinander.
Wie haben sich die Bürgerinnen und Bürger die Arbeit des Bundesverfassungsgerichts vorzustellen?
Es ist ein Zwillingsgericht, mit zwei Senaten, aber die meisten Entscheidungen machen die Kammern mit je drei Richterinnen und Richtern. Die Vorbereitung liegt immer bei einer Person, dem sogenannten Berichterstatter oder der Berichterstatterin: Sie bekommt die Akte zuerst und trägt dann mit ihrem Team alles zusammen, was dazugehört. So entsteht ein umfangreiches Gutachten, das alle bekommen, sich einarbeiten und dann zusammen beraten. Manchmal gibt es eine mündliche Verhandlung, ganz viel wird schriftlich gemacht. Aber nichts entscheidet einer allein.
Was geschieht in Karlsruhe noch?
Das Bundesverfassungsgericht ist ein Bürgergericht, das zeigt auch die offene Architektur. Vor allem aber darf sich jede Bürgerin und jeder Bürger an das Gericht wenden, mit der Verfassungsbeschwerde – und da schildern Menschen, was sie als ungerecht erlebt haben. Oft können ihnen die normalen Gerichte helfen, dann haben sie in Karlsruhe keinen Erfolg, und viele beschreiben nicht genau genug, worum es geht, dann kann das nicht in der Sache entschieden werden. Aber wenn etwas dran ist, gibt es längere Verfahren. Dann bittet das Verfassungsgericht um Stellungnahmen, und zwar nicht nur die Regierung und die Betroffenen, sondern auch Menschen, die sich in der Sache auskennen, als eben sachkundige Dritte. Das wird auch immer wichtiger. Denn wir leben als Gesellschaft in einer Zeit der Zweifel: Was sind die Fakten, wer sagt die Wahrheit, wer hat wirklich Expertise?
Besonders die Corona-Pandemie machte das deutlich.
Sie sagen es. Das war für alle eine schwere Zeit, und in Karlsruhe waren es Hunderte Verfahren, die unter Hochdruck bearbeitet worden sind. Da hat der Senat auch Leute um Stellungnahmen gebeten, an deren Fachkunde viele zweifelten, wie Ärzte "gegen das Impfen". Aber so wird auch deutlich, dass alle Perspektiven gehört werden, auch wenn sie erst einmal dubios erscheinen. Und das Gericht spielt nicht den Besserwisser. Egal, was auf den Tisch kommt – im Verfassungsgericht nehmen sich die Richterinnen und Richter die Zeit und beraten das, bis ein Konsens erreicht ist, der dann möglichst überzeugt. Das war eine intensive Erfahrung. Und auch da sind mit der Entscheidung am Ende nie alle zufrieden.
Stellt sich die Frage, welche "Roten Linien" für die Karlsruhe gelten?
Auch ein Verfassungsgericht darf gewisse Grenzen nicht überschreiten. Vor allem ersetzt es nicht die Politik, sondern muss den politischen Spielraum offenhalten. Die Richterinnen und Richter erfinden auch kein Recht, sondern interpretieren das Grundgesetz, sie legen es aus. Was bedeutet Menschenwürde heute, in einem konkreten Fall? Wie steht es um die Grenzen der Meinungsfreiheit, die im Grundgesetz genannt sind, aber dann konkret geklärt werden müssen? Das ist eine große Aufgabe, und die Verantwortung ist spürbar. Dazu kommt heute auch, dass wir in Deutschland ja nicht isoliert auf einem anderen Planeten leben, sondern in der Europäischen Union und der ganzen Welt. Auch diese Regeln müssen deshalb mit bedacht werden.
Nach welchen Kriterien geht ein Verfassungsrichter vor?
Da gelten die Auslegungsregeln, sie sind seit Langem anerkannt. Der Wortlaut des Grundgesetzes ist natürlich der Anfang: Was steht da eigentlich genau? Dann muss das Grundgesetz als Ganzes gesehen werden: Was sagt also eine Regelung, wenn sie systematisch auch im Zusammenhang gesehen wird? Denn es gibt nicht nur den Artikel 1 des Grundgesetzes, sondern auch Artikel 2, Artikel 3 und so weiter. Und was ist der Sinn und Zweck dahinter, juristisch der Telos. Je jünger eine Regelung ist, desto mehr muss auch auf die Entstehungsgeschichte geachtet werden. Und über all das müssen sich in Deutschland dann im Senat acht möglichst verschiedene Leute einigen. Die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts sind dann oft ziemlich lang, denn da wird all das ausführlich begründet. Auch das ist wichtig, damit sich alle auf das Gericht verlassen können und ihm vertrauen.
Ist das Grundgesetz den Herausforderungen unserer Gegenwart überhaupt gewachsen?
Jedenfalls hat es das bislang immer wieder bewiesen. Allerdings ist der Text auch oft geändert worden, dann mit einer ganz großen politischen Mehrheit. Ansonsten muss das Bundesverfassungsgericht auch alte Regeln so interpretieren, dass sie Menschen heute schützen. Als das Grundgesetz 1949 in Kraft trat, gab es ja viele Dinge noch nicht, die heute unser Leben ausmachen, wie Internet und Smartphone. Soll ein Verfassungsgericht dazu schweigen? Das kann nicht sein. Es hat doch den Auftrag, für die Bürgerinnen und Bürger und die Demokratie insgesamt da zu sein.
Haben Sie ein Beispiel?
Da gibt es viele. Was bedeutet Freiheit, wenn wir unsere ganzen Daten auf irgendwelchen Plattformen preisgeben? Was heißt Menschenwürde, wenn wir über Migration diskutieren? Was bedeutet Freiheit, wenn anonyme Posts nun Hass verbreiten? Was ist Gleichheit im Zugang zu Bildung heute, zu Jobs? Was bedeutet Demokratie für uns in der EU? Und was sagt die Verfassung zur Klimakatastrophe? Das sind heute existenzielle Fragen, und wenn ein Gericht hier aus dem Spiel wäre, wäre auch der Schutz der Grundrechte und der demokratischen Verfahren weg. Das möchte ich mir lieber nicht vorstellen.
Fast 80 Prozent der Deutschen vertrauen dem Bundesverfassungsgericht. Das ist doch schon ein enormer Wert gegenüber dem erodierenden Vertrauen der Menschen in die Parteien.
Es wäre natürlich gut, wenn das Vertrauen in politische Parteien und die Parlamente größer wäre. Aber es macht ein Verfassungsgericht umso wichtiger. Dann gibt es notfalls eben diese Institution, auf der Vertrauen ruht.
Daher die Frage: Wie sieht der Alltag in Karlsruhe aus?
Akten, Akten, Akten. Das mag langweilig klingen, aber in den Akten steckt das Leben – und wie das dann konkret läuft, beschreibe ich in dem Buch. Manches können Sie auch sehen, wenn sie in Karlsruhe sind. Das Verfassungsgericht ist als Bürgergericht ja bewusst überwiegend aus Glas gebaut, und wenn es abends dunkel wird, sehen Sie die Richterinnen und Richter oft am Schreibtisch sitzen. Und dahinter gibt es dann noch ganz viele andere, die dafür sorgen, dass es da mit rechten Dingen zugeht, im besten Sinne des Wortes.
Es gibt Unterstützung?
Die wird auch gebraucht, sonst wären die vielen Verfahren nicht zu schaffen. Jeder Richter, jede Richterin hat je vier Mitarbeitende, das sind meist jüngere Richterinnen und Richter oder auch Staatsanwälte aus den Ländern. Sie bereiten die Sachen vor, werten alles aus, schreiben das Gutachten und entwerfen meist auch den Beschluss. Als Richterin muss ich das dann prüfen, selbst weiter bearbeiten und den Kollegen vorlegen. Wenn die in einer Kammer überzeugt sind, dass das so richtig ist, unterschreiben sie, und in den großen Fällen, über die dann auch in den Medien berichtet wird, berät der Senat lange, und mehrfach, und am Ende jedes Wort. Das muss sitzen, weil dann ganz klar sein muss, was solch ein Urteil bedeutet.
Wie viele Fälle sind es in etwa pro Jahr?
Im Gericht kommen etwa 10.000 Eingaben an, die meisten als Verfassungsbeschwerden, und etwa 6.000 werden entschieden. Davon sind aber nur rund zwei Prozent erfolgreich. Das bedeutet also: Der Rechtsstaat funktioniert weithin, dann mischt sich das Verfassungsgericht nicht ein.
Wenn Sie noch mal vor der Entscheidung stünden, Verfassungsrichterin in Karlsruhe zu werden: Würden Sie sich erneut dazu entschließen?
Jutta Limbach, die erste Präsidentin des Bundesverfassungsgerichts, hat einmal gesagt, dass es Fragen gibt, auf die das Nein sehr schwer fallen dürfte. Diese Worte klangen mir 2011 im Ohr. Als ich gefragt wurde, fühlte ich mich vor allem geehrt: so ein hohes Amt, so viel Verantwortung. Und dann war es eine unglaublich interessante und bereichernde Tätigkeit.
Hatten Sie jemals Zweifel an Entscheidungen, die Sie in Karlsruhe mitgetragen haben?
Mit vielen Fragen habe ich gehadert, das beschreibe ich auch. Aber ich kann nach wie vor in den Spiegel schauen. Am Ende stand ja auch immer ein Konsens, nachdem wir möglichst alles abgewogen hatten. Wenn sich mit so viel Aufwand acht ziemlich verschiedene Menschen in Karlsruhe einigen können, dann lässt sich hoffen, dass es auch in der Gesellschaft akzeptiert werden kann.
Professorin Baer, vielen Dank für das Gespräch.
- Persönliches Gespräch mit Susanne Baer via Videokonferenz