Marija Aljochina Wegen ihr kämpfte Lanz mit den Tränen

Von Markus Brandstetter Aktualisiert am 31.10.2025 - 03:12 Uhr

Pussy Riot Sängerin Marija Aljochina bei einem Auftritt. Sie war bei Markus Lanz zu Gast. (Archivbild)

Pussy-Riot-Aktivistin Marija Aljochina berührte Markus Lanz sichtlich. Mit Sahra Wagenknecht geriet der Moderator dagegen auf Konfrontationskurs.

Ein Pussy-Riot-Mitglied und Sahra Wagenknecht in einer Sendung – dass sich hier beim Russland-Bild gegensätzliche Sichtweisen auftun würden, das war zu erwarten. Dabei blieb Marija Aljochina, trotz klarer Kritik an Wagenknecht, betont ruhig. Zwischen der BSW-Chefin und Moderator Markus Lanz wurde es hingegen deutlich hitziger.

Gäste:

Sahra Wagenknecht , Politikerin (BSW)

, Politikerin (BSW) Maria Aljochina , Menschenrechtsaktivistin und Mitglied von Pussy Riot

, Menschenrechtsaktivistin und Mitglied von Pussy Riot Kerstin Münstermann , Leiterin des Parlamentsbüros der Rheinischen Post

, Leiterin des Parlamentsbüros der Rheinischen Post Carlo Masala, Politikwissenschaftler und Militärexperte

Gleich zu Beginn der Sendung gerieten Sahra Wagenknecht und Markus Lanz aneinander. Die BSW-Chefin warf den öffentlich-rechtlichen Sendern vor, ihre Partei systematisch aus Talkshows herauszuhalten. Ihrer Ansicht nach sei das BSW gezielt von der öffentlichen Debatte ausgeschlossen worden, weil bestimmte Meinungen dort nicht willkommen seien.

Lanz hielt dagegen und wurde sarkastisch. "Oh, jetzt sind wir ja richtig hart im Kulturkampf drin", kommentierte er, "haben Sie noch einen? Hauen Sie mal raus."

Wagenknecht legte nach und warf der etablierten Politik eine bewusste Einschränkung des Meinungsspektrums vor. Es gebe in Deutschland eine "harte Blockbildung" unter dem Etikett "die Demokraten", die abweichende Haltungen systematisch ausschließe. Sie sprach von einer neuen Cancel Culture: Wer aus ihrer Sicht nicht in das vorherrschende Meinungsschema passe, werde aus der öffentlichen Debatte verdrängt.

Lanz widersprach – und lenkte das Gespräch rasch auf außenpolitische Fragen. Dabei ging es zunächst um vermeintlich russische Drohnen, die in letzter Zeit wiederholt im europäischen Luftraum auftauchten. Wagenknecht äußerte Zweifel an der Urheberschaft und warnte davor, dass Deutschland in eine Art Hysterie hineingeredet werde – mit Vorfällen, die, so die Politikerin, möglicherweise gar nicht von Russland ausgingen. "Ich möchte nicht, das wir in einen Krieg mit Russland hineingeredet werden", konstatierte Wagenknecht.

Maria Aljochina: "Ich habe nie Sicherheit gesucht"

Die russische Menschenrechtsaktivistin Maria Aljochina widersprach Wagenknecht ruhig, aber entschieden. Die frühere Pussy-Riot-Aktivistin warf der BSW-Chefin vor, Narrative zu bedienen, "die in Russland von den Propagandasendern zu hören sind". An Wagenknecht gerichtet fragte sie: "Ich weiß nicht, ob Sie in Russland gewesen sind – und wenn Sie dort waren, wann Sie da waren."

Aljochina warnte davor, Putins Expansionspläne zu unterschätzen. Ein Blick in die Geschichte zeige, dass auch ein Teil Berlins einst zum sowjetischen Einflussgebiet gehört habe. "Warum glauben Sie, dass er Sie nicht attackieren will?", fragte sie. Sollte Putin die Ukraine einnehmen, werde er dort rekrutieren – und danach Deutschland angreifen.

Dann berichtete sie von ihren eigenen Erfahrungen mit dem russischen Repressionsapparat: Sie sei mehrfach festgenommen, zu 15-tägigen Arreststrafen verurteilt und schließlich für zwei Jahre in ein Straflager geschickt worden. Ihre Ausreise sei ihr untersagt gewesen. Russland, betonte sie, habe diesen Krieg begonnen.