Aktivist John Hoewer klagte erfolgreich Lex Sachsen: Richter müssen Rechtsextremisten ausbilden
Die sächsische Justiz muss nach einem Gerichtsurteil Rechtsextremisten als Referendare akzeptieren, solange diese sich nicht strafbar machen. Das hat ein Mann erstritten, den kein Gericht aufnehmen wollte.
Verfassungsfeindliche Tendenzen sind in Sachsen kein ausreichender Grund für den Staat, einen Bewerber für den juristischen Vorbereitungsdienst abzulehnen. Das hat das Oberverwaltungsgericht in Sachsen entschieden. Damit wird dem Autor und früheren "Ein Prozent"-Aktivisten John Hoewer aus dem Umfeld des AfD-Fraktionsvizes Sebastian Münzenmaier der Weg zum Volljuristen geebnet. "Trotz Zweifeln in der Sache" habe man wegen der Gesetzeslage im Freistaat Sachsen nicht anders entscheiden können, so die Dresdner Richter in dem Eilverfahren.
Hoewer war zuvor in Rheinland-Pfalz gescheitert. Das Verwaltungsgericht Koblenz hatte dort entschieden, dass der Staat niemanden als Rechtsreferendar in seine Reihen aufnehmen muss, der die Verfassung bekämpft. Wegen diverser Texte, die die Menschenwürde verletzen, sowie seiner Rolle beim gesichert rechtsextremistischen Verein "Ein Prozent" und in der "Jungen Alternative" könne er sich nicht in das Referendariat beim Oberlandesgericht Koblenz einklagen.
Die Richter dort hatten geurteilt, nach dem Prinzip der "wehrhaften" Demokratie sei es "nicht (...) dem Staat zuzumuten, verfassungsuntreue Bewerber in den Vorbereitungsdienst aufnehmen zu müssen". Rechtsreferendare müssten sich durch "ihr gesamtes Verhalten zu der freiheitlich-demokratischen Grundordnung bekennen".
Es war sein zweiter Versuch in Sachsen
Was damals nicht öffentlich bekannt war: Hoewer hatte es am Jahresanfang zumindest auch in Sachsen versucht und war auch dort zunächst gescheitert: Das Oberlandesgericht Dresden hatte seine Bewerbung abgelehnt und das Verwaltungsgericht Dresden erklärte dies in einer Entscheidung über seinen Eilantrag für rechtmäßig.
Im Juli bewarb sich Hoewer erneut in Dresden, scheiterte aber wieder. Das Verwaltungsgericht hielt die Begründung des OLG für stichhaltig und die Ablehnung für zulässig. Das OLG hatte maßgeblich auf Hoewers lang andauerndes Engagement in Organisationen verwiesen, die der rechtsextremistischen Szene zuzuordnen seien: insbesondere in der Jungen Alternative Sachsen-Anhalt und im Verein "Ein Prozent e. V.". Dort war er stellvertretender Vorsitzender.
Laut SWR wurde Hoewer auch beim Kampfsporttraining mit Neonazis der früheren NPD fotografiert. Nach Stationen als Referent in der 2016 gewählten Landtagsfraktion der AfD in Sachsen-Anhalt und bei dem damaligen Bundestagsabgeordneten Frank Pasemann war er zum Parlamentarier Sebastian Münzenmaier weitergezogen, seit 2023 stellvertretender Fraktionsvorsitzender der AfD im Bundestag.
Doch nach der erneuten Abfuhr legte Hoewer Beschwerde beim nächsthöheren Gericht ein, dem Oberverwaltungsgericht – und war erfolgreich. "Ausschließlich strafbares Verhalten" rechtfertige eine Verweigerung, hieß es beim OLG. Einen Bewerber nicht anzunehmen, sei nur dann möglich, wenn dieser die freiheitliche demokratische Grundordnung "in strafbarer Weise" bekämpfe. Belege für strafbares Verhalten gebe es aber nicht, urteilten die Dresdner Richter.
OLG Dresden lässt ihn "mit Auflagen" vorläufig Dienst tun
Deshalb muss Sachsen den Mann nun mit Richtern und Staatsanwälten arbeiten lassen. Das Oberlandesgericht Dresden lasse den Mann jetzt mit Auflagen vorläufig zum Referendardienst zu, sagte eine Sprecherin t-online. Wo genau er zum Einsatz komme, werde die Stammdienststelle entscheiden, ein Landgericht, das das OLG festlegt. Die Auflagen sollen sicherstellen, dass die Funktionsfähigkeit der Rechtspflege nicht gefährdet ist. Welche Auflagen gemacht werden, ist dabei noch unklar – zu frisch ist die Entscheidung.
Das ist "Ein Prozent"
"Ein Prozent" ist rechtskräftig als gesichert rechtsextremistisch eingestuft. Die Organisation bezeichnet sich selbst als "Bürgerbewegung" und die "erste seriöse Lobbyorganisation für verantwortungsbewusste, heimatliebende Bürger". Ihr Mitgründer Helge Hilse sieht das anders: "Sie war schon länger rechtsextrem", erklärte er 2023 der "Sächsischen Zeitung". Hilse, Hoewers Vorgänger als Vizechef, schied 2020 aus. Eine "Bürgerbewegung" sei "Ein Prozent" nie gewesen, sondern "eigentlich eine Zwei-Mann-Show aus Stein und Kubitschek". Philip Stein ist der "Ein Prozent"-Vorsitzende, Götz Kubitschek der Vordenker der extremen Rechten und Gründer des 2024 formal aufgelösten "Instituts für Staatspolitik". Nach eigener Darstellung ließ "Ein Prozent" 2,2 Millionen Euro in "patriotische Projekte" fließen und veröffentlichte 1,4 Millionen Flyer und Plakate. Unterstützt wurde etwa die "Identitäre Bewegung".
Die Richter machten zwar Zweifel an der Eignung des Mannes deutlich, in Gerichten und Staatsanwaltschaft zu arbeiten. Sie seien jedoch durch ein Urteil des Verfassungsgerichtshofs gebunden, das für Sachsen die rechtlichen Voraussetzungen in solchen Fällen verbindlich definiert. Ein Funktionär der Neonazi-Partei "III. Weg" hatte dort Erfolg gehabt.
Der Rechtsextremist war in Bayern, Thüringen und Sachsen im Jahr 2020 abgelehnt worden. 2021 unternahm er einen erneuten Versuch in Sachsen und nutzte alle rechtlichen Möglichkeiten. Die Richter des Verfassungsgerichtshofs entschieden schließlich, dass das Land ihn als Bewerber aufnehmen müsse. Teil der Begründung der Verfassungsrichter war es, dass die Bundesrechtsanwaltsordnung nur dann die Zulassung eines Anwalts ausschließe, wenn der Antragsteller die freiheitliche demokratische Grundordnung "in strafbarer Weise" bekämpfe.
Wenn also jemand Anwalt werden könne und dabei die Pflicht zur Verfassungstreue nicht zähle, dürfe der Staat auf dem Weg dorthin bei der obligatorischen juristischen Ausbildung keine strengeren Anforderungen stellen. Die Entscheidung hatte viel Kritik ausgelöst. Als Folge hatte das Verwaltungsgericht Dresden den Staat verurteilen müssen, dem "III. Weg"-Mitglied einen Platz zu geben.
Sächsische Regelung weicht von Bundesrecht ab
Die Richter des Oberverwaltungsgerichts Dresden, die das bei Hoewer berücksichtigen mussten, verweisen auch darauf, dass es inzwischen eine andere Entscheidung beim Bundesverwaltungsgericht gibt. Der "III. Weg"-Funktionär war bis dorthin gegangen, um gegen die Absage aus Bayern vorzugehen. Doch die Bundesrichter entschieden, dass Bayern ihn ablehnen durfte: Bewerber müssen Mindestanforderungen an eine Verfassungstreuepflicht erfüllen. Wer sich aktiv gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung einsetzt, kann ausgeschlossen werden. Ob Straftaten begangen wurden, ist nicht entscheidendes Kriterium.
Damit weicht die Rechtsprechung des Sächsischen Verfassungsgerichtshofs vom Bundesrecht ab, wie im Fachjournal lto.de der Jura-Professor Klaus Gärditz festhielt, Inhaber des Lehrstuhls für Öffentliches Recht an der Universität Bonn. In diesem Dilemma steckten jetzt auch die Richter des Dresdener Oberverwaltungsgerichts, die dem braunen Bewerber grünes Licht geben mussten. Sie erklären zudem: Die Urteilsgründe des Bundesverwaltungsgerichts waren auf den konkreten Einzelfall bezogen, während die Entscheidung des Sächsischen Verfassungsgerichtshofs verbindliche Wirkung über das betroffene Verfahren hinaus entfalte.
Der Fall Hoewer hatte bereits in der Vergangenheit Aufmerksamkeit ausgelöst, weil die Begründung des Verwaltungsgerichts in Koblenz umstritten war. Die Koblenzer Richter hatten einen Roman von John Hoewer als gewichtiges Argument herangezogen. Insbesondere schwarze Menschen würden in dem Werk durchgehend pauschal herabgewürdigt. Unter anderem formulierte Hoewer, "Affenjungen" oder "Schimpansen" sollten keine deutsche Staatsbürgerschaft erhalten. Das Gericht: "Die Aussagen sprechen für sich."
Es war der erste bekannte Fall, in dem ein Gericht eine fiktionale Erzählung zu einem maßgeblichen Maßstab bei einer Entscheidung zu Verfassungstreue gemacht hatte. In den städtischen Entscheidungen standen dagegen die Aktivitäten von Hoewer bei "Ein Prozent" und in der Jungen Alternative im Mittelpunkt. Bei "Ein Prozent" war Hoewer nach Feststellung des Gerichts im April 2025 als Vorstandsmitglied ausgeschieden. Für eine "ausreichende Wohlverhaltensphase" spreche das noch nicht. Entscheiden mussten die Richter dennoch anders.
- sachsen.de. Medieninformation 8/2025
- jutsiz.sachsen.de: Vf. 96-IV-21