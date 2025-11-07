Aktivist John Hoewer klagte erfolgreich Lex Sachsen: Richter müssen Rechtsextremisten ausbilden

John Hoewer: Der Autor und langjährige rechtsextreme Aktivist darf nun doch Rechtsrefendar werden. (Quelle: Dokunetzwerk Rhein-Main (Archiv))

Die sächsische Justiz muss nach einem Gerichtsurteil Rechtsextremisten als Referendare akzeptieren, solange diese sich nicht strafbar machen. Das hat ein Mann erstritten, den kein Gericht aufnehmen wollte.

Verfassungsfeindliche Tendenzen sind in Sachsen kein ausreichender Grund für den Staat, einen Bewerber für den juristischen Vorbereitungsdienst abzulehnen. Das hat das Oberverwaltungsgericht in Sachsen entschieden. Damit wird dem Autor und früheren "Ein Prozent"-Aktivisten John Hoewer aus dem Umfeld des AfD-Fraktionsvizes Sebastian Münzenmaier der Weg zum Volljuristen geebnet. "Trotz Zweifeln in der Sache" habe man wegen der Gesetzeslage im Freistaat Sachsen nicht anders entscheiden können, so die Dresdner Richter in dem Eilverfahren.

Hoewer war zuvor in Rheinland-Pfalz gescheitert. Das Verwaltungsgericht Koblenz hatte dort entschieden, dass der Staat niemanden als Rechtsreferendar in seine Reihen aufnehmen muss, der die Verfassung bekämpft. Wegen diverser Texte, die die Menschenwürde verletzen, sowie seiner Rolle beim gesichert rechtsextremistischen Verein "Ein Prozent" und in der "Jungen Alternative" könne er sich nicht in das Referendariat beim Oberlandesgericht Koblenz einklagen.

Die Richter dort hatten geurteilt, nach dem Prinzip der "wehrhaften" Demokratie sei es "nicht (...) dem Staat zuzumuten, verfassungsuntreue Bewerber in den Vorbereitungsdienst aufnehmen zu müssen". Rechtsreferendare müssten sich durch "ihr gesamtes Verhalten zu der freiheitlich-demokratischen Grundordnung bekennen".

Es war sein zweiter Versuch in Sachsen

Was damals nicht öffentlich bekannt war: Hoewer hatte es am Jahresanfang zumindest auch in Sachsen versucht und war auch dort zunächst gescheitert: Das Oberlandesgericht Dresden hatte seine Bewerbung abgelehnt und das Verwaltungsgericht Dresden erklärte dies in einer Entscheidung über seinen Eilantrag für rechtmäßig.

Im Juli bewarb sich Hoewer erneut in Dresden, scheiterte aber wieder. Das Verwaltungsgericht hielt die Begründung des OLG für stichhaltig und die Ablehnung für zulässig. Das OLG hatte maßgeblich auf Hoewers lang andauerndes Engagement in Organisationen verwiesen, die der rechtsextremistischen Szene zuzuordnen seien: insbesondere in der Jungen Alternative Sachsen-Anhalt und im Verein "Ein Prozent e. V.". Dort war er stellvertretender Vorsitzender.

Laut SWR wurde Hoewer auch beim Kampfsporttraining mit Neonazis der früheren NPD fotografiert. Nach Stationen als Referent in der 2016 gewählten Landtagsfraktion der AfD in Sachsen-Anhalt und bei dem damaligen Bundestagsabgeordneten Frank Pasemann war er zum Parlamentarier Sebastian Münzenmaier weitergezogen, seit 2023 stellvertretender Fraktionsvorsitzender der AfD im Bundestag.

Doch nach der erneuten Abfuhr legte Hoewer Beschwerde beim nächsthöheren Gericht ein, dem Oberverwaltungsgericht – und war erfolgreich. "Ausschließlich strafbares Verhalten" rechtfertige eine Verweigerung, hieß es beim OLG. Einen Bewerber nicht anzunehmen, sei nur dann möglich, wenn dieser die freiheitliche demokratische Grundordnung "in strafbarer Weise" bekämpfe. Belege für strafbares Verhalten gebe es aber nicht, urteilten die Dresdner Richter.

OLG Dresden lässt ihn "mit Auflagen" vorläufig Dienst tun