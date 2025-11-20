Philosoph Ulrich Mangold plädierte dafür, das Land sogar noch "schlechterzureden", um Reformdruck zu erzeugen, wie einst bei Schröders Agenda 2010. Preiß widersprach: Das Negative paralysiere die Gesellschaft, statt zu mobilisieren.

Lindner: "Keine Bananenrepublik"

Dann trat Christian Lindner auf, ein Jahr nach dem Scheitern der Ampelregierung und seinem politischen Rückzug. "Ich war leidenschaftlich gerne Politiker", sagte er. "Aber nach 25 Jahren war meine politische Laufbahn beendet, und ich schaue darauf zurück mit großer Dankbarkeit." Dass er nach der verlorenen Wahl gegangen sei, sei für ihn von Anfang an klar gewesen: "Ich bin so konsequent. Für mich war klar: Wenn mein Mandat nicht verlängert wird, endet an der Stelle mein jahrzehntelanges politisches Engagement." Er habe sich nie für Macht oder Ämter aufgeopfert, sondern für Überzeugungen gekämpft und sei daran letztlich gescheitert.

Im Rückblick verteidigte Lindner seinen Sparkurs. "Wir leben in einer Rechtsordnung. Wir sind keine Bananenrepublik", sagte er. Als Finanzminister habe er nur die Verfassung verteidigt. Kritik von Robert Habeck, er sei kein "ehrlicher Makler" gewesen, wies er entschieden zurück. Die Schuldenaufnahme der neuen Regierung sieht Lindner kritisch. Es mache sich weltweit eine Ernüchterung breit, dass die Verschuldung nicht für Reformen, sondern fürs Weiter-so genutzt werde.

Besonders kritisch äußerte sich Lindner zur aktuellen Rentenpolitik. "Ich habe da auch durchaus eine Sorge", sagte er. Die Jüngeren müssten nicht nur steigende Beiträge schultern, sondern womöglich bald auch wieder einen Wehrdienst leisten. "Und wenn man das zusammennimmt, ist das unter den Gesichtspunkten der Generationengerechtigkeit nicht ausbalanciert." In Richtung Kanzler Merz sagte er: "Ich frage mich, warum Friedrich Merz nicht starke Führung zeigt und sagt: Diese Rentenpolitik, die können wir der jungen Generation nicht auch noch zumuten, wenn sie schon für unsere äußere Sicherheit einen Wehrdienst in Kauf nimmt."

Ex-FDP-Chef will sich auf neuen Job konzentrieren

Zur politischen Zukunft der FDP wollte Lindner sich nicht klar äußern, deutete aber zumindest Loyalität an: "Ich bin Liberaler, und es gibt nur eine einzige liberale Partei." Ein Comeback schloss er nicht explizit aus, stellte aber klar: "Ich habe jetzt eine unternehmerische Aufgabe und mein Ziel ist es, den Umsatz zu verdoppeln." Seine neue Position als stellvertretender Vorstandsvorsitzender eines ostdeutschen Autohändlers verteidigte er gegen hämische Kommentare: "Wenn Autobranche, Mittelstand und Ostdeutschland das Problem sind, dann zeigt das, was in Wahrheit in Deutschland schiefläuft."