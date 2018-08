Feuerwehr rückt an

Unbekannte hängen Flüchtlingspuppe an Kran auf

26.08.2018, 14:12 Uhr | dpa, rok

Die Schaufensterpuppe, verkleidet als Flüchtling, hängt an einem Baukran am Hermannplatz. (Quelle: dpa)

Ungewöhnlicher Einsatz für die Berliner Feuerwehr: Sie musste eine als Flüchtling verkleidete Puppe mit Schwimmweste und Galgenstrick von einem Baukran entfernen.

Die Berliner Feuerwehr hat am Sonntag eine als Flüchtling verkleidete Puppe von einem Baukran heruntergeholt. Wie die Berliner Polizei mitteilte, habe die Puppe an einem Kran am Hermannplatz in Neukölln gehangen.



Die schwarze Schaufensterpuppe, bekleidet mit einer orangefarbenen Schwimmweste, hing an einem Galgenstrick. Daneben war ein Banner mit der Aufschrift "Humanity" zu sehen. Zu möglichen Urhebern der Aktion äußerte sich die Polizei nicht.

Ungewöhnlicher Einsatz in Berlin Ein Polizist trägt eine als Flüchtling verkleidete Schaufensterpuppe, die zuvor an einem Baukran am Hermannplatz hing. (Quelle: dpa)



Die Polizei rief die Feuerwehr zum Einsatzort, da sie in der Höhe die Puppe nicht erreichen konnte. Ein Feuerwehrmann mit einer Absturzsicherung sei auf den rund 23 Meter hohen Kranarm geklettert und habe die Puppe abgeschnitten, teilte die Feuerwehr mit.