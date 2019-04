Täter noch auf freiem Fuß

13-jährige Schülerin entkommt ihrem Entführer

11.04.2019, 22:24 Uhr | dpa

Eine 13-Jährige ist in Sachsen auf der Straße von einem unbekannten Mann gepackt und in einen Transporter gezerrt worden. Der Schülerin gelang die Flucht, doch der Täter ist noch nicht gefasst.

Die 13-Jährige sei gegen 6.30 Uhr in Mülsen unterwegs gewesen, als sie plötzlich in einen weißen Transporter gesperrt worden sei, teilte die Polizei mit. Der Mann fuhr mit dem Wagen etwa 400 Meter weit. Aus bislang ungeklärtem Grund hielt er nach wenigen Minuten auf einem Feld an. Den Angaben zufolge holte er das Mädchen dort aus dem Transporter. Es trat und schlug um sich und schaffte es so, zu flüchten.

Schulleiter warnt jetzt die Eltern

Der Unbekannte fuhr weg, die 13-Jährige rief den Notruf und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Sie wurde leicht verletzt. Die Polizei sucht wegen Freiheitsberaubung nun nach einem 20 bis 30 Jahre alten, schlanken Mann mit kurzen blonden Haaren.







Wie mehrere Medien berichteten, verfasste der Leiter der Schule, in die die 13-Jährige geht, umgehend einen Brief, in dem er die Eltern dazu aufforderte, Kinder nicht alleine auf den Schulweg zu schicken.